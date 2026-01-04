本益比13倍模組廠：創見

◎賴建承CSIA

輝達斥資200億美元取得新創公司Groq的語言處理器(LPU)技術授權，正式確立了「訓練/推理分流」的雙軌技術路徑，由於Groq的LPU正以SRAM取代部分DRAM配置，而SRAM(靜態隨機存取記憶體)，具備高頻寬、低功耗、存取快等特性，以因應2026年邊緣AI與生成式對話的高頻推理需求。當然DRAM (動態隨機存取記憶體)具備結構小、容量大、成本低等優勢，仍將是雲端與資料中心建置的核心之一。綜上所述，HBM與SRAM將各擁山頭各自發展，在LPU、GPU與TPU各自鎖定不同運算下，AI晶片進入「多架構並行」，這對台廠將是一大利多。

威剛、十銓股價創高，創見委屈

受惠AI、高速運算與手機需求回穩等，造成2025年記憶體供應吃緊，集邦科技預估2026年第一季DRAM與NAND報價將持續上漲，主要動能來自供應端持續控產且維持保守投片策略，加上AI伺服器、企業級SSD與高階手機記憶體需求回溫，預期Q1漲幅約落在5%~10%間，NAND則受企業SSD與AI相關高容量儲存需求拉動，漲幅維持8%上下。雖然三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，但產能大多要到 2027 年底才能開出，由於2026年整體DRAM需求將年增26%，供應年增率只有20%，供需缺口至少達6%以上，預估2026年DRAM價格將持續上漲，這對於顆粒廠、模組廠的業績不容小覷。南亞科(2408)與華邦電(2344)股價持續創高，維繫了記憶體的人氣，筆者於本刊介紹的威剛(3260)，因第三季存貨高達134.6億，在低價利益題材下，股價已創下歷史新高，而十銓(4967)股價也同步創高，研判第三季存貨有47.1億的創見(2451)將有跟進之實力。

創見2026年EPS15元，本益比13倍

創見(2451)第三季EPS3.52元，累計前3季EPS5.37元，10月自結單月獲利6.47億，年增率244%，單季EPS1.51元。董事長束崇萬表示，受惠於AI帶動的強勁需求，此次記憶體產業出現的缺貨狀況，是從業30多年以來首見，顯示2026年之記憶體還有戲。創見11月營收20.22億，月增率17.39%、年增率145.59%，預估2025年EPS上看9元，2026年EPS有挑戰15元之實力，，目前本益比僅13倍，股價有低估之嫌。籌碼方面，外資轉賣為買，股價也已突破下降壓力線，同時MACD在零軸以上，柱狀圖也翻紅，研判新一波攻勢將不容小覷，月線不破可逢低布局。

