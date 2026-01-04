目前以26395、27350打出雙底，頸線在28568、頸線到雙底中間值幅度1696點，以測量滿足點30264(28568+1696)，我們不要看那麼好，滿足點1696*0.618=1048，1048+28568=29616，農曆年前或未來挑戰29616~30264，注意主軸在輝達受益銷往銷中的H200獲得阿里巴巴、騰訊、字節跳動購買採用，並注意輝達已在169.5跟170.21打出雙腳，可反覆走高，如此輝達的GPU及CWS的ASIC又在大領風騷，配合輝達200億美金併購Gorq且以LPU的SRAM取代HBM，當中最大受益股在鈺創、英飛凌及其他兩家(這四家有生產SRAM)。指數已攻到28841，若回測頸線28568~28400，低P/E且高借劵賣出股的台燿、金像電、貿聯、聯茂、良維、健鼎、光寶、緯創、國巨、佳邦、興勤、立隆、矽格、京元電、聯電、富鼎、環球晶、瑞儀、大立光…及業績非常好的台光電、奇鋐、勤誠、雙鴻、鴻海、台積電、力成、台星科、立敦、信昌電、辛耘…將走長多，配合高借劵賣出，但業績不怎樣的富喬、旺宏、力積電、台玻、南亞將也軋空，DRAM傾向逢高分批出或當沖。

低軌+無人機+機器人+AI大潛力股：佳邦

佳邦今年因生產據點調整產生一次性費用約1.15億元，使前三季EPS 3.12元，仍屬佳績，公司表示：2025年PC/NB需求相對穩健，主要因WIN10停止支援與AIPC帶動的換機潮，看好2026年PC/NB仍為大宗市場穩定成長。手機也因隨電感用量提升而成長；網通產業方面，由於WIFI7電感用量增加40%，2026年滲透率將大於50%，而電動車因中國市場逐步好轉，兼以歐洲的工控及基建產品也逐步回升，且佳邦今年在一體成形電感打入低軌道衛星，在技術突破及成本下降帶動，全力推動6G全球通訊將帶動高頻元件，及天線更多的商機，目前已打入美系低軌道衛星大廠，而在DDR4轉換至DDR5規格趨勢下，每條DDR5電感用量大幅增加，且最重要的中端產品也打入AI伺服器大廠，此外佳邦看好公司在材料端的掌握度，在陶瓷、合金材料都有一定掌握力、且製程自己研發，可有效掌握前段材料、製程端品質，又具備模擬測試能力，有足夠研發量能，明年每個月都將有新產品推出，包括無人機載具相關產品已進入量產，AMR自主移動機器人產品也相繼推出。今年佳邦EPS 4.4，明年在各種產品推出且毛利率大升EPS可達5.8~6.5，股價只有81.1太低估。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1678期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw