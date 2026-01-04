切入光通的轉機股─穩懋

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股再次來到歷史高點，AI泡沫自從年初deepseek橫空出世之後便一直有人討論，但都要跨年倒數了還看不到破滅！S&P500今年到目前為止漲幅來到17%了，想要連續三年達成二成以上漲幅只差最後一小步。距離2025年封關僅剩短短幾個交易日，台股即將迎來2026年全新開局，市場對2026年加權指數挑戰30000點整數大關已成共識，多頭續航的期待下，市場資金除加速年底作帳，也提前轉向布局新年度題材，卡位元月表現可期的個股，為新年度行情暖身。

2026年元月影響市場走勢的關鍵事件將密集登場，首先是1月6日至9日舉行的全球最大消費性電子展CES，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰將出席演講，AI與高效運算題材可望再度成為市場焦點，其次，美國聯準會利率決策會議後的政策訊號，將牽動全球資金流向；最後，台積電1月15日率先登場的重量級法說與財報潮，將左右台美股市的多空節奏。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105)在經歷產業調整期後，近期展現強勁的復甦力道。11月營收衝上16.21億，創下今年單月新高，月增率達 3.9%，年增率更亮眼地成長近30%，預期Q4營收將呈現季增走勢，且毛利率有望維持在26%至 29% 的高檔區間。隨著iPhone 17系列持續熱銷，以及Wi-Fi 7 市場滲透率擴大，穩懋下半年的產能利用率快速回升，帶動營運槓桿效益發酵，Q3 EPS 2.5元成功轉虧為盈。

在 AI 算力需求爆發的背景下，傳統電傳輸已面臨瓶頸，光通訊技術成為資料中心效能升級的關鍵。穩懋憑藉其在HBT與 pHEMT 製程技術的全球領先地位，積極轉型並拓展「光學元件（Optical）」業務，致力於將其打造為繼手機 PA、網通之後的營運第三隻腳。公司已成功開發應用於高速光纖傳輸的雷射光源與光學感測元件，並針對資料中心內部交換器所需的光驅動IC進行量產。

目前公司已與多家光通訊客戶緊密合作，開發用於800G甚至1.6T高速光模組的關鍵組件，隨著AI 資料中心對傳輸頻寬的要求呈幾何倍數成長，穩懋在光通訊業務的營收佔比已從過去的個位數顯著攀升，未來幾年將成為推升毛利率與 EPS 成長的核心動能，投資朋友不妨留意。

