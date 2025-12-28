受惠AI與HPC大需求的飆股

台股已在26395與27350完成兩隻腳，可呈震盪走高行情，台積電、聯發科重要穩盤，但這兩股呈緩漲，使指數上漲速度較慢，如此更有利上漲行情延續及個股輪漲，反使投資人更易有錢可賺。12/19美光公告財測表示2026年業績大好，主要是受HBM全數售完，且看到2026年以後，而HBM是用在AI伺服器，表示市場擔心的AI泡沫是過濾，如此美國AI七雄做適當的修正反有利未來上漲，美國此波甲骨文是殺盤重心，但超跌之後開始持穩，另輝達、AMD、META、谷哥、微軟、亞馬遜及特斯拉、思科…又形成另一波良性輪漲，相對台股的AI如台燿、金像電、高技、達電、光寶、貿聯、台光電、奇鋐、雙鴻、勤誠、健鼎、良維、聯茂、智邦、國巨、欣銓、矽格、興勤、台星科…及業績超讚的富鼎、立隆、興勤、辛耘、佳邦、立敦、信昌電、日電貿…又可上演輪漲行情。另兩個主軸矽光子：華星光、上詮、聯鈞、聯亞、波若威、環宇KY、全新，因本益比較高，適合短打兼當沖，但矽格、欣銓、台星科因本益比超低有大行情可期。太空資料中心：華通漲幅過大短打，昇達科逢高賣，布局聯茂。

受惠AI與HPC大需求大潛力股：貿聯

貿聯產品線動能增強，在高速運算領域，AEC產品因ASIC AI伺服器陸續採用，主流規格正從400G加速轉換為800G，未來可進一步提升到1.6T，明顯提升產品單價與技術層次，同時Power產品隨著客戶Rack build-up(機櫃建置)需求提升，帶動整體用量增加，另外半導體設備(SPE)業務也受惠與設備系統整合外包化的結構性轉變，為公司的營運增添另一股穩定的成長動能。又隨著電動車(EV)和自動駕車技術的發展，汽車領域的線速需求也將明顯大幅上升，且在工業設備方面：線速的需求將大幅成長，尤其是在機械臂，工業自動化生產線，及各類機器人等核心部件間訊號傳輸和電力供應商。此三大領域進入全面爆發，貿聯前三季EPS 32.49、2025、2026 EPS約47、62元，本益比超低，且圖中KD指標已到達KD低檔為好的布局點。

