受惠AI與HPC大需求的飆股

台股已在26395與27350完成兩隻腳，可呈震盪走高行情，台積電、聯發科重要穩盤，但這兩股呈緩漲，使指數上漲速度較慢，如此更有利上漲行情延續及個股輪漲，反使投資人更易有錢可賺。12/19美光公告財測表示2026年業績大好，主要是受HBM全數售完，且看到2026年以後，而HBM是用在AI伺服器，表示市場擔心的AI泡沫是過濾，如此美國AI七雄做適當的修正反有利未來上漲，美國此波甲骨文是殺盤重心，但超跌之後開始持穩，另輝達、AMD、META、谷哥、微軟、亞馬遜及特斯拉、思科…又形成另一波良性輪漲，相對台股的AI如台燿、金像電、高技、達電、光寶、貿聯、台光電、奇鋐、雙鴻、勤誠、健鼎、良維、聯茂、智邦、國巨、欣銓、矽格、興勤、台星科…及業績超讚的富鼎、立隆、興勤、辛耘、佳邦、立敦、信昌電、日電貿…又可上演輪漲行情。另兩個主軸矽光子：華星光、上詮、聯鈞、聯亞、波若威、環宇KY、全新，因本益比較高，適合短打兼當沖，但矽格、欣銓、台星科因本益比超低有大行情可期。太空資料中心：華通漲幅過大短打，昇達科逢高賣，布局聯茂。

受惠AI與HPC大需求大潛力股：貿聯

貿聯產品線動能增強，在高速運算領域，AEC產品因ASIC AI伺服器陸續採用，主流規格正從400G加速轉換為800G，未來可進一步提升到1.6T，明顯提升產品單價與技術層次，同時Power產品隨著客戶Rack build-up(機櫃建置)需求提升，帶動整體用量增加，另外半導體設備(SPE)業務也受惠與設備系統整合外包化的結構性轉變，為公司的營運增添另一股穩定的成長動能。又隨著電動車(EV)和自動駕車技術的發展，汽車領域的線速需求也將明顯大幅上升，且在工業設備方面：線速的需求將大幅成長，尤其是在機械臂，工業自動化生產線，及各類機器人等核心部件間訊號傳輸和電力供應商。此三大領域進入全面爆發，貿聯前三季EPS 32.49、2025、2026 EPS約47、62元，本益比超低，且圖中KD指標已到達KD低檔為好的布局點。

AI+記憶體二刀流的PCB股：健鼎

受惠AI伺服器、高速運算與雲端平台，PCB需求持續攀升，根據TPCA與工研院產科國際所資料顯示，第三季台灣PCB製造海內外總產值2435億，年成長7.2%，累計前三季海內外總產值為6671億元，年增11.3%，估第四季台灣PCB製造海內外總產值將達2401億元，年增10.4%，全年總產值9072億元，年成長11.1%。

華景電 2奈米世代的高毛利成長股

隨著半導體製程正式邁入3奈米、2奈米甚至埃米世代，晶圓對環境潔淨度的要求呈指數級提升，任何微量化學污染都可能影響良率。

記憶體景氣超級循環的領頭羊─南亞科

美股本周將迎來聖誕假期，而道瓊指數、S&P500、那斯達克指數同步連三日收紅，市場樂觀情緒持續，投資人開始重新押注年底行情

高力是意想不到的千金股嗎？

高力以熱處理技術起家的老牌公司，數年前老闆換人，新董事長吳誌雄看中公司的隱藏實力，以高價入股取得經營權，開始啟動公司的大轉型計畫。

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

馬斯克日前證實旗下的SpaceX將首次IPO，據傳SpaceX目標估值高達1.5兆美元，計劃募資超過300億美元，若達成將超越沙烏地阿美290億美元的紀錄，成為全球史上最大規模IPO。

