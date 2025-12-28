華景電 2奈米世代的高毛利成長股

張文赫

AMC 微污染防治成為先進製程關鍵環節

隨著半導體製程正式邁入3奈米、2奈米甚至埃米世代，晶圓對環境潔淨度的要求呈指數級提升，任何微量化學污染都可能影響良率。華景電(6788)正是專注於 AMC微污染防治設備的關鍵供應商，其產品廣泛應用於晶圓在前段製程與先進封裝中的傳載與保護，屬於「製程微縮下不可或缺」的隱形關鍵設備。目前 AMC 設備占公司營收比重約 84%，RFID 廠務系統占約 13%，高度聚焦半導體高階製程，讓華景電在供應鏈中具備難以取代的地位。

高毛利結構，財務體質全面升級

華景電近年營運表現持續突破市場預期，2025 年更可說是獲利爆發年。

2025 年 11 月單月營收達2.41億元，創歷史次高；法人預估全年營收將突破 25 億元。前三季 EPS 已達12.0元，市場更預期 2025年全年 EPS 有機會挑戰16元以上。值得留意的是，公司毛利率長期穩定維持在58%～60% 高檔，2025年前三季毛利率59.08%、營益率更攀升至 33.91%，顯示華景電不只是接單成長，而是站在高附加價值、定價能力的產業位置。

訂單能見度直達 2026 年第二季

在近期法說會中，管理層明確指出，目前訂單能見度已看到2026年第二季，且 2026 年整體需求仍將增加。公司為因應客戶需求，2025年產能已提升近1倍，目前稼動率高達 97～99%，接近滿載狀態。隨著半導體大廠規劃於 2026 年新建4座 2奈米及以下製程晶圓廠，以及3座先進封裝廠，華景電在 AMC 設備的需求將具備高度確定性。

海外擴廠＋先進封裝，雙引擎啟動

海外布局也是華景電未來幾年的重要成長動能。日本熊本二期、美國亞利桑那二期預計2026年完工，歐洲德國德瑞斯登廠持續建設中，海外裝機需求將逐步放量。在先進封裝方面，SoIC、CoWoS產能需求持續強勁，華景電已成功切入不同載具的微污染防治設備開發；同時也提前布局下一世代CoPoS面板級封裝，目前正與主設備商進行規格洽談，雖短期貢獻有限，但有助於拉長成長曲線。

中長線布局良機

華景電受惠於製程微縮、全球擴廠與先進封裝三大趨勢，屬於高毛利、訂單能見度高、技術門檻深 的設備股。在先進製程持續推進的長線趨勢下，華景電(6788)仍是台股中少數具備「高成長＋高獲利含金量」的關鍵設備股之一，中長線資金分批布局的機會。

