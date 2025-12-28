記憶體景氣超級循環的領頭羊─南亞科

王榮旭 CSIA/CFTA

美股本周將迎來聖誕假期，而道瓊指數、S&P500、那斯達克指數同步連三日收紅，市場樂觀情緒持續，投資人開始重新押注年底行情，根據歷史數據自1945年以來，耶誕節當週約有三分之二時間會上漲，平均週漲幅約為0.53%，特別在科技股，先前一度充滿AI泡沫疑慮，但上週在美光交出超級亮眼的財報與財測，情勢瞬間翻轉，美光再度大漲逾4%再創歷史新高，Oracle與Nvidia也延續反彈分別上漲約3%與1.5%，Tesla也上漲1.5%重返歷史高檔。

本週台股在耶誕假期前偏「量縮震盪盤堅」，上週加權指數週線回檔約502點、外資單週賣超逾1700億，但外資休假賣壓可望緩和，資金轉向內資與年底作帳，盤面以台積電領軍AI、先進封裝供應鏈續強，記憶體受美光帶動也頻創新高，搭配低軌衛星題材輪動，估計農曆年前仍有高點可期。

全球三大記憶體原廠(Samsung, SK Hynix, Micron)為了全力供應 NVIDIA 等 AI 晶片所需的 HBM(高頻寬記憶體)及高階DDR5，大舉將產能移轉，導致成熟製程的標準型DRAM(DDR4/DDR3)產能被大幅壓縮。南亞科(2408)作為全球第四大 DRAM 廠，完美承接了這些被釋出的市場需求，成為這波「成熟製程缺貨潮」的最大受惠者。

南亞科近期在DRAM報價及供貨緊缺雙題材下，帶動營收與獲利快速翻正，11月營收101.69億，月增28.59%、年增364.89%，單月首度衝破百億並創新高，累計前11月營收545.69億、年增70.92%，顯示此波景氣回升已不只是一兩個月的短線彈升。獲利面同樣明顯轉折，10月因股價達注意資訊標準，單月稅後純益20.39億、EPS 0.66元，且10月營收79.08億、月增18.66%、年增262.37%，單月獲利甚至超越第三季單季EPS 0.5元。

隨著低價庫存去化完畢以及高價合約全面生效，明年全年毛利率有望逐季翻揚，EPS有機會挑戰雙位數，加上AI邊緣運算(Edge AI)裝置普及，對於高容量、低功耗記憶體(LPDDR5/DDR5)需求大增，南亞科自主研發的10奈米級第二代(1B)製程順利量產，主力產品16Gb DDR5出貨比重持續提升，預計新製程產品將成為明年的營收主力，投資朋友可持續關注。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1677期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw