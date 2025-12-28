高力是意想不到的千金股嗎？

高力以熱處理技術起家的老牌公司，數年前老闆換人，新董事長吳誌雄看中公司的隱藏實力，以高價入股取得經營權，開始啟動公司的大轉型計畫。是綠能與散熱領域的關鍵供應商。

為台灣唯一的硬銲型板式熱交換器HoT、BOX製造商，全球市佔率前五大。

Bloom energy 帶動業績成長

AI 伺服器散熱： 提供資料中心液冷散熱解決方案，受惠於 AI 基礎建設需求。

氫能與能源： 為全球氫燃料電池大廠 Bloom Energy 供應反應爐關鍵零組件。黃仁勳本月份在加州的閉門會議，主要在探討AI能源的問題。雖然沒有相關的訊息釋出，但股價會說話。Bloom energy今年大漲311%，從五月份的22.2多元漲到10月天價145.97美元，反轉大跌仍有90多美元。上週美國舊金山大停電，再次突顯能源的重要性。

身為Bloom Energy的供應商,預計斥資42.5億元於中壢、橋頭設新廠，以回應AI伺服器液冷散熱及燃料電池需求爆發。請記住他的股本只有9.1億，所以這麼大的資本支出，一定是有相當的決心與把握。

營收明顯成長，獲利翻倍跳

營收年增率都在兩位數以上，11月營收年增率更達123%。10月EPS 0.87元，11月營收月增1.32%，但EPS大幅跳升到1.14元，預估今年EPS可達8.8元，根據營收成長曲線，大膽預估明年的EPS可以達到15元。

搶佔能源市場的商機，高力明年是大成長年，在散熱股之中，成長率最大，可能是千金候選股。

