萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

◎賴建承CSIA

馬斯克日前證實旗下的SpaceX將首次IPO，據傳SpaceX目標估值高達1.5兆美元，計劃募資超過300億美元，若達成將超越沙烏地阿美290億美元的紀錄，成為全球史上最大規模IPO。其實低軌衛星產業已進行數年之久，也早已成為各國兵家必爭之地，此外，輝達力挺的新創公司Starcloud，日前透過SpaceX火箭成功發射搭載輝達H100的衛星上太空，完成人類史上第一次太空軌道訓練AI模型，引爆太空大商機的想像空間。由於SpaceX的IPO題材，勢必點燃低軌衛星的大商機，相關供應鏈股價已陸續大漲，誰被低估呢>將於後文剖析。

昇達科血統最純，股價創天價

全球低軌衛星市場規模預估自2024年的150億美元，成長至2035年的1080億美元，到2040年產值可望突破1兆美元，未來五年內全球將發射7萬顆低軌衛星，在商機龐大下，台廠供應鏈將雨露均霑。在台灣低軌衛星供應鏈中，昇達科(3491)是血統最純之受惠標的。昇達科以高頻微波與毫米波元件設計製造為主，產品包括濾波器、天線模組、功率放大器與射頻子系統整合，已成功打入SpaceX、Amazon、Eutelsat OneWeb、Telesat等四大低軌衛星供應鏈。2025年低軌衛星營收占比已突破5成。11月營收2.85億元，月增24.67%、年增47.4%，前3季EPS4.6元，隨著SpaceX早期發射的衛星從2025年開始進入五年汰換期，加上Amazon Kuiper加速部署，昇達科2026年業績不容小覷，EPS估上看15.8元，本益比約40倍。

萊德光電-KY啟動比價，環科母以子貴

由於昇達科飆漲至600元以上，使得11/17以每股77元掛牌的萊德光電-KY (7717)，股價也同步飆漲至300元以上。萊德光電-KY去年打入北美低軌衛星大廠，其「高功率光纖合束器」等衛星雷射通訊產品今年起開始大量出貨，讓衛星相關營收占比攀升至五成，今年前三季獲利翻倍，EPS達4.58元，2025年EPS約6元，預估2026EPS年有機會上看10元，本益比32倍，似乎有與昇達科較勁的企圖。而萊德光電-KY的大漲，也讓持股20.51%的環科(2413)股價同歡。甚至打入SpaceX太陽能板的元晶(6443)、工業電腦的事欣科(4916)等因題材而走揚，但以其獲利能力來推估，建議僅以短線題材為主，反觀PCB的華通(2313)、銅箔基板的台光電(2383)台燿(6274)、陣列天線的啟碁(6285、高頻無線通訊(RF)模組的同欣電(6271)與光纖連接器、光通訊產品的光聖(6442)等更具有追蹤價值。

光聖、台光電創歷史高，台燿有補漲空間

光聖(6442)矽光子股王，日前本者已於本刊介紹過，股價創下1430元的歷史新高，研判對於矽光子族群帶來比價效應。至於銅箔基板的股王台光電(2383)，今年前3季EPS31.23元，2026年預估可達60元，本益比27倍，月線不破多頭可期。而台燿今年前3季EPS8.37元，2026年預估EPS可達20元，目前本益比大概22倍，研判將有補漲空間，月線可當作多空分水嶺。此外，同欣電(6271)主要供應高頻無線通訊(RF)模組，前3季EPS5.41元，2026年EPS也可達8元，不過成長性稍嫌薄弱，建議低接為主，季線具有支撐。

華通、啟碁2026年大爆發，本益比偏低

至於啟碁(6285)擁有相位陣列天線製造能力，是低軌衛星地面設備的關鍵供應商，前3季EPS4.35元，隨著來自低軌衛星的營收持續放大，2026年EPS可望回復原本水平，估計可達8元以上，本益比13倍，股價經過大幅修正後已打出雙底，周KD更是自低檔剛黃金交叉，可望先挑戰年線反壓。

全球HDI電路板領導廠商華通(2313)，在衛星板產量和產值均位居世界第一，由於掌握四大低軌衛星業者訂單，泰國廠一期主要生產低軌衛星用板，2025年受惠美系大廠拉貨，占比將提高至10%以上。前3季EPS3.61元，2026年在AI與低軌衛星持續成長下，EPS有機會來到6.5元，本益比僅14倍，研判在2025年PCB股價大幅飆漲後，龍頭華通股價也將急起直追。綜上所述，在昇達科與萊德光電-KY飆漲後，筆者認為低軌衛星股價低估三劍客~台燿、華通、啟碁不容小覷。

