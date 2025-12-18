大江生醫邁向運動營養冠軍之路 美國購入廠房深化直銷通路客戶

撰文/陳澤樂

大江生醫(8436)成立45年來從中山北路起步、突破“台灣製造”標簽、走向國際的奮鬥歷程，大江生醫斥資8億元購置位於美國猶他州廠房，該區域為全美保健食品品牌商高度聚集的重要產業聚落，亦為TCI集團美國製造的核心據點，鄰近北美前幾大直銷品牌客戶群。現階段該廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，並縮短美國在地客戶交期需求。公司深信冠軍之路需依靠全員投入，因此持續打造能激發潛力、重視共好的工作環境，與棒球故事深度共鳴，化為一場激勵人心的品牌敘事盛宴。

本次以「冠軍之路」為主軸，串聯中華隊的逆襲精神創造榮耀與大江生醫的品牌故事。音樂會邀請潘威倫、池恩齊、吳俊偉等職棒球星及超人氣啦啦隊與實力樂團，打造沉浸式體驗。12月12日晚間舉辦「冠軍之路職棒之夜」音樂會，同時宣布無限包場觀看勵志棒球電影《冠軍之路》的福利。這部電影記錄了中華隊從不被看好到站上世界巔峰的熱血征程，深刻展現逆境拼搏、團隊信任的冠軍精神。

大江生醫(8436)更啟動「無限包場電影計畫」，開放員工、眷屬、客戶及供應商夥伴無限次觀賞《冠軍之路》電影，將這份關於勇氣、團隊與永不放棄的價值觀，從活動現場延伸至大銀幕，持續深化企業與持續深化企業與所有參與者之間的情感連結與價值共識。 此次以棒球為主題的活動，緊密銜接了大江生醫在運動營養領域的戰略佈局。繼今年成立「大江生醫運動營養研究中心」後，公司透過「冠軍之路」音樂會，進一步將運動科學的專業理念轉化為沉浸式文化體驗，實現「科研創新」與「文化感知」的雙向融合，創造屬於大江生醫的邁向冠軍之路。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1676期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw