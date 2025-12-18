高速網路換機潮加速的大飆股

快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

先前判斷中期底第一隻腳在26400，果然跌到26395，自此反彈到28548附近為滿足點，結果漲到28568，之後開始做拉回打第二隻腳，估(A)低本益比業績股且高借劵賣出股第二隻腳在27796~27564於12/15~17會完成中期第二隻腳，自此會展現震盪走高的多頭行情，但高估股可能要跌到27250附近(60~65天季線附近)才會落底，而12/12美股大跌，矽光子相關股：CIENA跌9.8%、COHERENT跌10.2%、CELESTICA跌12.8%、LUMENTUN跌12.8%。DRAM、NAND FALSH的慧榮跌5.5%、威騰跌5.9%、鎧俠6.2%、希捷跌6.5%、美光跌6.7%，Sandisk跌14.6%，而AI相關股只有博通跌11.4%(主因前四季本益比75.53倍太高) 、AMD跌4.81%(本益比104.17) 、其他的AI伺服器本益比介於43.35~28.51，所以跌幅較小，對稱到台股矽光子的華星光、聯亞、聯鈞、波若威、上銓、眾達…漲幅超大且KD在高檔宜分批獲利出場，等KD修正到低檔要買在買。我認為(A)低本益比的AI：智邦、聯發科、金像電、高技、健鼎、聯茂、良維、台燿、貿聯、台光電、奇鋐、勤誠、國巨、光寶、達電…及富鼎、亞光、辛耘、立隆、興勤、日電貿、佳邦、信昌電…等，可在27796~27564先落底。

本益比低到28倍AI的超級潛力股：智邦

谷歌自研TPU獲META、ANTHROPIC等大型AI業者外部採用，帶動雲端服務業者加速啟動高速網路換機潮，市場關注在AI訓練集群規模續擴大，資料中心網路規格正快速從400G→800G→1.6T世代推進，身為北美CSP高階交換機主力供應商的智邦提前啟動1.6T交換器布局。智邦目前資料中心交換器主流仍為400G，800G逐漸成為市場主流，2026年可成為智邦的主產品，同時因世代週期縮短，智邦也已針對1.6T交換器研發，並積極擴大800G產品線與客戶數量，以因應北美CSP業者強大需求，另一方面博通TOMAHAWK-6等下一代交換器晶片也逐步成熟，使AI算力與網路設備的換機周期有望全面啟動，智邦為最大受益者，另智邦最大客戶持續擴大AIDC投資推升800G交換器產品出貨，今年Q4智邦800G交換器已增加一個超大規模資料中心客戶。智邦建構從1.6T交換器、AI加速卡、光學技術(COP、DWS)冷卻系統，整合機櫃關鍵技術與整體AI機櫃，並擴大全球布局，已成超級成長的潛力股，今明年EPS 44、60~66元，股價只有27.5倍(114年本益比換算而得)為千元上AI伺服器股價最低估。

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

馬斯克日前證實旗下的SpaceX將首次IPO，據傳SpaceX目標估值高達1.5兆美元，計劃募資超過300億美元，若達成將超越沙烏地阿美290億美元的紀錄，成為全球史上最大規模IPO。

大江生醫邁向運動營養冠軍之路 美國購入廠房深化直銷通路客戶

大江生醫(8436)成立45年來從中山北路起步、突破“台灣製造”標簽、走向國際的奮鬥歷程，大江生醫斥資8億元購置位於美國猶他州廠房，該區域為全美保健食品品牌商高度聚集的重要產業聚落，亦為TCI集團美國製造的核心據點，鄰近北美前幾大直銷品牌客戶群。

衛星通訊關鍵元件 萊德光電

萊德光電-KY(7717)卡位衛星雷射通訊關鍵元件，光纖光電利基股迎長線成長拐點。

大啖北美電網與星際之門的重電股─華城

本週美股將迎來最多數據公布的一週，包括就業、零售銷售、通膨數據都會公布，一連串數據必然會影響美股市場情緒，要是通膨出現大幅度回升，對於明年的降息空間當然就會直接壓縮。

由虧轉盈 挑戰太空商機 統新光電

很久以前老師傅教過我，一個產業中的股票就要買最好的以及最爛的，最好的它能夠發揮實力持續向上，那最爛的能夠麻雀變鳳凰，股價的漲幅是相當的驚人。基於這樣的理念我們就來挑挑看

