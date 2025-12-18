衛星通訊關鍵元件 萊德光電

張文赫

萊德光電-KY(7717)卡位衛星雷射通訊關鍵元件，光纖光電利基股迎長線成長拐點。在低軌衛星、6G 與太空通訊加速發展的浪潮下，衛星雷射通訊(Laser Communication)成為下一個關鍵技術突破點。萊德光電長期深耕光纖光電被動元件，成功切入「衛星與衛星之間的星際鏈路(Inter-satellite Links)」關鍵供應環節，成為市場高度關注的衛星通訊潛力股。

公司定位清楚

專注高技術門檻的光纖光電利基市場，核心業務涵蓋：光纖通訊被動元件、光纖雷射被動元件、衛星雷射通訊被動元件、光纖端面檢測儀、光纖元件製造設備、智慧照明與光療。整體策略以高客製化 OEM / ODM 為主，避開紅海標準品競爭，專注高毛利、技術密集型應用。

跨足衛星雷射通訊

技術積累是成功關鍵，衛星通訊正從傳統射頻(RF)邁向雷射光通訊，不僅頻寬更大、延遲更低，更能實現衛星間直接互聯。萊德光電能成功跨入此領域，關鍵在於兩大長期優勢深厚的光通訊元件製造經驗、高功率封裝與散熱技術能力。萊德提供的是發送端與傳輸鏈路中的關鍵被動元件，屬於技術門檻高、替代性低的核心零組件。

產業趨勢明確

衛星與光纖雷射市場高速成長，從產業數據來看，萊德光電所處的市場正處於長線擴張初期：光纖雷射市場2025 年市場規模約 76 億美元，2033 年將成長至 175 億美元，2025～2033 年 CAGR 約 11.1%。衛星雷射通訊市場，2021～2031 年設備 CAGR 高達 47%，2031 年市場規模約 21 億美元。低軌衛星發射數量，2023 年：7,473 顆、2032 年：42,600 顆、CAGR 約 21.3%。整體太空基礎雷射通訊市場，2031 年規模預估達 41 億美元，成長動能強勁。

長線展望與操作觀點

萊德光電擁有 151 項全球專利，其中 95% 為發明專利，研發能量深厚。展望未來，6G、低軌衛星、雷射通訊與高功率光纖雷射，將同時推動需求成長。「題材長線、籌碼相對乾淨、技術門檻高」的衛星通訊利基股。在衛星通訊產業即將放量的背景下，若股價出現回檔整理，反而是中長線值得留意的布局機會。

