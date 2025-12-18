大啖北美電網與星際之門的重電股─華城

◎王榮旭 CSIA/CFTA

本週美股將迎來最多數據公布的一週，包括就業、零售銷售、通膨數據都會公布，一連串數據必然會影響美股市場情緒，要是通膨出現大幅度回升，對於明年的降息空間當然就會直接壓縮。如果通膨持續穩定在3%，聯準會就會把目光放在就業市場與經濟，降息救市就是最大的共識，聯準會立場偏鴿已是市場共識！

而甲骨文、博通連兩天輪流崩跌逾10%，AI供應鏈短短兩天完全反轉了美股科技股這個月以來大漲的氣勢，費半更是崩跌超過5%，科技股成為市場獲利了結的族群，而記憶體最重要的財報就是Micron在週三盤後要公布的數字，這也是左右美股科技股是否能回神的關鍵轉折

本周推薦的華城(1519)基本面相當亮眼，圍繞「外銷放量+超高壓變壓器升級+AI資料中心(AIDC)訂單」三線並進，去年全年稅後純益42.86億、年增約66%，EPS 14.93元創高。今年營收動能延續，Q3營收約64.49億、稅後純益約10.9億、EPS約3.45元；累計前三季稅後純益約27.41億、EPS 8.68元，營收年增逾三成、續創同期高。月營收方面，11月營收約19.76億、年增約17%；累計前11月營收約205.34億、年增約23%，已超越去年全年水準，反映接單與出貨節奏仍在上行。

市場最關注的是AIDC帶來的新訂單，公司指出，AIDC電力變壓器相關訂單金額已逾120億，2025年AIDC營收占比約5%~6%，預期明年可望提升至10%左右，成為下一波成長曲線。另一方面，華城也取得大型專案一期供應資格，2025年先行出貨約6.5億，其餘預計於2026~2028年陸續認列，讓訂單能見度拉長、營收認列更具延續性。

展望明後年，公司以擴產與產品組合升級支撐成長。觀音3B廠規劃今年底設備進場、明年Q1投產；觀音二廠轉而聚焦161kV~345kV大型變壓器；台中廠亦啟動擴建，預計明年初動工、2027年Q2投產並使產能倍增，目前在手訂單規模上看400~500億；同時今年前11月外銷占比達57%、金額已逾百億，顯示北美電網更新、再生能源併網與變壓器供給吃緊的趨勢下，華城正逐步從內需廠轉型為外銷導向的電力設備供應商，投資朋友不妨留意。

