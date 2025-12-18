由虧轉盈 挑戰太空商機 統新光電

很久以前老師傅教過我，一個產業中的股票就要買最好的以及最爛的，最好的它能夠發揮實力持續向上，那最爛的能夠麻雀變鳳凰，股價的漲幅是相當的驚人。基於這樣的理念我們就來挑挑看

太空計畫開啟新的一頁

上一週美國科技股在甲骨文及博通的重挫當中，市場一片恐慌，但是特斯拉及奇異航太逆勢走高，AI要上太空不再是遙不可及，馬斯克以及貝佐斯帶領人類夢想前進，而這其中相關的產業將蓬勃發展

而市場會說話，重點是投資朋友要聽得到，週一萊德光電漲停，雷射光通訊果然是太空之中互相聯絡的重要部分，但有一檔股票也從低檔之中奮力上游，那就是統新光電。

光學鍍膜的專家

技術核心： 專精於「光學鍍膜」技術，提供從紫外光(UV)到紅外光(IR)波段的薄膜濾光片解決方案。

主要產品

光通訊元件： 包括高密度波長多工器(DWDM)用濾光片、光收發模組濾光片等高速光纖網路核心元件。

多元應用： 產品延伸至資料中心、影像生醫、航太及量測服務等領域。

市場定位： 隨 AI 技術推升晶片與光收發模組需求，統新被視為矽光子(CPO)相關概念股之一，受惠於產業升級需求。

衛星通訊帶來商機

川普總統上任後，基礎建設技術從原先僅限光纖轉變為「技術中立」，開放了衛星通訊、固定無線網路與光纖技術共同競爭。儘管如此，光纖技術在可行性與成本效益上仍具優勢。在雲端市場，400G模組的需求預計在2024年第四季度達到高點後下降，而800G將成為主流，1.6T產品的推出則有所延遲。主要採購者為Google、Amazon、Meta、Microsoft和甲骨文等雲端公司。值得注意的是，美國電信營運商如AT&T的資本支出持續下降，而雲端公司則大量投資於伺服器收發器，歐洲電信商的資本支出則呈現擴張趨勢。儘管AI設備發展迅速，未來仍需強大的網路基礎設施來支援資料傳輸與機器人應用，並提及Microsoft可能跳過800G直接採用1.6T以保持競爭力，資料中心交換器對WDM濾光片的需求。

首度轉虧為盈

從技術線型來看，今年度幾乎沒有漲，這已經符合了盤久必漲的要件，因為籌碼相對安定

另外從財務面來看，從2023年第一季到2025第二季都是虧損，2025第三季首度轉虧為盈，獲利0.7元，毛利率由20%上升到42.66%。11月營收雖然-9.87% ，但年增率達41.87%。看來是漸入佳境，雖然法人大戶著墨不多，但主力已經按奈不住，值得我們好好關注。

