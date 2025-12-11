記憶體模組的霸主：威剛

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器對記憶體的需求，DRAM產業產生了結構性的改變，報價也持續調漲，記憶體供應吃緊情況再度升高，DRAM供應商平均庫存週期已降到2～4週，幾乎沒有安全緩衝。在產能持續往HBM與高階DRAM領域下，市場已出現「想買也不一定買得到」的供需缺口。集邦科技表示，自2024年來，AI和伺服器對DRAM位元的消耗量急劇增加，預計2026年將佔總DRAM供應量的66%，2027年佔比可能提升到70% 以上。三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，2026年資本支出將年增 23%，但大多要到 2027 年底才能開出。由於2026年LPDDR5X 需求將暴漲169%，2026年整體DRAM需求將年增26%，供應年增率只有20%，供需缺口至少達6%以上，預估2026年DRAM價格將上漲 58%，這對於顆粒廠、模組廠的業績將呈現爆炸性成長，研判股價可望再起一波新攻勢。

華邦電創高，創見11月營收倍增

南亞科(2408)第三季轉虧為盈，單季EPS0.5元，不過主要以合約價為主，所以獲利爆發性較慢，不過逐季業績攀高已是不爭的事實，這可由11月營收達101.68億，月增率28.59%、年增率364.89%看出端倪。研判在分盤交易結束後，股價攻勢仍可期待。至於華邦電(2344)擁有多項利多，首先第三季EPS0.65元優於南亞科，庫存增加36.2億達252.5億，在後續漲價與低價庫存效應下，華邦電股價再度創下波段新高，筆者認為同樣擁有低價庫存利益的模組廠商將不容小覷，兩大龍頭創見(2451)與威剛(3260)是焦點。創見(2451)第三季EPS3.52元，累計前3季EPS5.37元，11月營收20.22億，月增率17.39%、年增率145.59%，短線籌碼稍凌亂，一旦突破下降壓力線與MACD柱狀圖翻紅，新一波攻勢將不容小覷。

威剛11月營收雙位數雙成長

美光日前宣布停賣消費性產品，包括南亞科、華邦電、群聯、威剛、創見等廠商將是主要的受惠者，威剛(3260)11月營收55.98億，年增率60.23%、月增率25.44%，創2006年12月以來單月新高，單月DRAM占營收比重拉升至64.98%，SSD占比為23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。威剛第三季EPS5.57元，累計前3季EEPS10.08元，EPS幾乎是創見的一倍，然而股價卻是相當，因此，隨著創見股價的大漲，威剛後勢將值得期待。股價於季線之上打出底部，MACD柱狀圖也將翻紅，加上第三季庫存仍達134.6億，在低價利益題材下，有機會再度吸引法人買盤，季線不破可逢低布局。

