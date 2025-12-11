快訊

LINE免費貼圖10款！這款有小S《康熙》聽不見表情噴笑、另一款終身免費

獨／衛福部社保司長懸缺一年 今起由她代理、具健康政策及法律雙背景

白貓「天生不會哈氣」慘遭新同伴欺負 牠氣到半夜躲起來偷偷苦練飼主笑翻

記憶體模組的霸主：威剛

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器對記憶體的需求，DRAM產業產生了結構性的改變，報價也持續調漲，記憶體供應吃緊情況再度升高，DRAM供應商平均庫存週期已降到2～4週，幾乎沒有安全緩衝。在產能持續往HBM與高階DRAM領域下，市場已出現「想買也不一定買得到」的供需缺口。集邦科技表示，自2024年來，AI和伺服器對DRAM位元的消耗量急劇增加，預計2026年將佔總DRAM供應量的66%，2027年佔比可能提升到70% 以上。三星、SK海力士、美光三大DRAM廠積極擴產，2026年資本支出將年增 23%，但大多要到 2027 年底才能開出。由於2026年LPDDR5X 需求將暴漲169%，2026年整體DRAM需求將年增26%，供應年增率只有20%，供需缺口至少達6%以上，預估2026年DRAM價格將上漲 58%，這對於顆粒廠、模組廠的業績將呈現爆炸性成長，研判股價可望再起一波新攻勢。

華邦電創高，創見11月營收倍增

南亞科(2408)第三季轉虧為盈，單季EPS0.5元，不過主要以合約價為主，所以獲利爆發性較慢，不過逐季業績攀高已是不爭的事實，這可由11月營收達101.68億，月增率28.59%、年增率364.89%看出端倪。研判在分盤交易結束後，股價攻勢仍可期待。至於華邦電(2344)擁有多項利多，首先第三季EPS0.65元優於南亞科，庫存增加36.2億達252.5億，在後續漲價與低價庫存效應下，華邦電股價再度創下波段新高，筆者認為同樣擁有低價庫存利益的模組廠商將不容小覷，兩大龍頭創見(2451)與威剛(3260)是焦點。創見(2451)第三季EPS3.52元，累計前3季EPS5.37元，11月營收20.22億，月增率17.39%、年增率145.59%，短線籌碼稍凌亂，一旦突破下降壓力線與MACD柱狀圖翻紅，新一波攻勢將不容小覷。

威剛11月營收雙位數雙成長

美光日前宣布停賣消費性產品，包括南亞科、華邦電、群聯、威剛、創見等廠商將是主要的受惠者，威剛(3260)11月營收55.98億，年增率60.23%、月增率25.44%，創2006年12月以來單月新高，單月DRAM占營收比重拉升至64.98%，SSD占比為23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。威剛第三季EPS5.57元，累計前3季EEPS10.08元，EPS幾乎是創見的一倍，然而股價卻是相當，因此，隨著創見股價的大漲，威剛後勢將值得期待。股價於季線之上打出底部，MACD柱狀圖也將翻紅，加上第三季庫存仍達134.6億，在低價利益題材下，有機會再度吸引法人買盤，季線不破可逢低布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1675期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

記憶體模組的霸主：威剛

受惠AI伺服器對記憶體的需求，DRAM產業產生了結構性的改變，報價也持續調漲，記憶體供應吃緊情況再度升高，DRAM供應商平均庫存週期已降到2～4週，幾乎沒有安全緩衝。

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

台股自11/21在26395落底，我認為第一隻腳會做中期反彈，原估反彈滿足點在28033，但台股展現全球最強勁走勢，12/10上漲到28400，以目前態勢來看可漲到28548附近甚至更高，然從26395上漲到12/10是第13天(26385當天不算)到第14天(有時會延後一天)，配合KD已到絕對高檔

2026主軸 Wi-Fi 7×衛星通訊×航太軍工

穩懋（3105）成立於 1999 年，是全球首座以六吋晶圓生產砷化鎵微波 IC 的晶圓代工廠，目前仍是全球最大規模的 GaAs 封裝與代工領導者。

先進製程不可或缺的績優股─中砂

美股在12月降息一碼幾乎確定的情況下，市場延續樂觀情緒並逼近歷史高點，但除了本年度最後一次利率決策會議，還有兩家美股重要的AI供應鏈公布財報，包括Oracle與Broadcom，繼上一次公布財報後暴漲的甲骨文，能不能釋出更多利多以及可見的訂單，將是左右美股AI持能否持續上攻的定心丸。

散熱新兵強悍！邁科(6831)

隨著Google最新語言模型Gemini 3導入自研TPU晶片，市場資金快速轉向TPU生態鏈，而亞馬遜AWS大會將與Google Cloud世紀聯手，將重塑AI伺服器晶片的產業動向，台灣供應鏈具有深遠影響

俄烏停戰最大受惠股：裕民

國際地緣政治逐漸緩和，除了中東戰事外，打了四年的俄烏戰爭有機會在美國調停下結束，重建商機高達6千億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。