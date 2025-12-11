AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

台股自11/21在26395落底，我認為第一隻腳會做中期反彈，原估反彈滿足點在28033，但台股展現全球最強勁走勢，12/10上漲到28400，以目前態勢來看可漲到28548附近甚至更高，然從26395上漲到12/10是第13天(26385當天不算)到第14天(有時會延後一天)，配合KD已到絕對高檔，超漲高本益比且KD在高檔如欣興、景碩和矽光子的波若威、華星光、聯鈞、上銓、聯亞…及玻纖布、BBU及DRAM、NAND FALSH及軍工、軟體股…上到28554附近甚至以上先獲利出場，資金拉回到業績非常好且KD在中低檔的AI伺服器：貿聯、台光電、奇鋐、光寶、雙鴻、勤誠、智邦、台燿、健鼎、金像電、高技、良維、聯茂、國巨、矽格、欣銓、鴻海、立隆、興勤、日電貿…及富鼎、立敦、信昌電、凱美、佳邦、辛耘、弘塑、亞光及進入旺季的BDI、車電等布局，但KD在高檔的緯創、廣達、台積電、神達、奇鋐、台光電先高出低補差價應對或當沖。

AI+ASIC+矽光子+HPC明年大成長的潛力股：矽格

矽格前三季EPS分為 1.57、0.7、1.68元、Q2受大量匯損所致EPS只有0.7，但Q3、Q4台幣呈溫和貶值有匯兌收益，Q3成長到1.68元、合計前三季EPS 3.94元，估計Q4業績會更好，從10+11月等於17.24億+17.419億34.659/Q3的48.54億等於71.4%超出預期，且11月跟歷史新高17.55億相近，明年業績會更好，因公司派表示：AI、ASIC、矽光子和HPC需求強勁，今年起拿下許多新客戶，測試機台將在第四季及明年第一季陸續到位。前三季營收比例：智慧手機佔比35%、AI+ASIC+矽光子+HPC占比提升到22%，車用與醫療7%、消費電子17%、網通與物聯網22%，預計明年AI、ASIC、矽光子、HPC占比將大幅上升，未來朝跟智慧手機一樣高，且布局的測試領域包括AI/HPC系統及測試，AI手機測試、高速網通及矽光子測試，WIFI-7/8晶片測試技術及自製RF SoC測試平台MAP等，尤其矽格CPO至少有三個客戶已量產，及PIC在工程驗證未來毛利率可大幅提高，今年取得多家ASIC客戶認證，除台系業者外也新增美、日及以色列等AI、ASIC客戶，應用在AI加速器、AI交換器等AI伺服器相關領域，且近來也獲得聯發科的大單，明年業績大成長，可達7元，以12/10收98.6本益比約14.1倍，配合圖中股價回到低檔，且KD低檔交叉逢低布局不吃虧。

