快訊

LINE免費貼圖10款！這款有小S《康熙》聽不見表情噴笑、另一款終身免費

獨／衛福部社保司長懸缺一年 今起由她代理、具健康政策及法律雙背景

白貓「天生不會哈氣」慘遭新同伴欺負 牠氣到半夜躲起來偷偷苦練飼主笑翻

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

台股自11/21在26395落底，我認為第一隻腳會做中期反彈，原估反彈滿足點在28033，但台股展現全球最強勁走勢，12/10上漲到28400，以目前態勢來看可漲到28548附近甚至更高，然從26395上漲到12/10是第13天(26385當天不算)到第14天(有時會延後一天)，配合KD已到絕對高檔，超漲高本益比且KD在高檔如欣興、景碩和矽光子的波若威、華星光、聯鈞、上銓、聯亞…及玻纖布、BBU及DRAM、NAND FALSH及軍工、軟體股…上到28554附近甚至以上先獲利出場，資金拉回到業績非常好且KD在中低檔的AI伺服器：貿聯、台光電、奇鋐、光寶、雙鴻、勤誠、智邦、台燿、健鼎、金像電、高技、良維、聯茂、國巨、矽格、欣銓、鴻海、立隆、興勤、日電貿…及富鼎、立敦、信昌電、凱美、佳邦、辛耘、弘塑、亞光及進入旺季的BDI、車電等布局，但KD在高檔的緯創、廣達、台積電、神達、奇鋐、台光電先高出低補差價應對或當沖。

AI+ASIC+矽光子+HPC明年大成長的潛力股：矽格

矽格前三季EPS分為 1.57、0.7、1.68元、Q2受大量匯損所致EPS只有0.7，但Q3、Q4台幣呈溫和貶值有匯兌收益，Q3成長到1.68元、合計前三季EPS 3.94元，估計Q4業績會更好，從10+11月等於17.24億+17.419億34.659/Q3的48.54億等於71.4%超出預期，且11月跟歷史新高17.55億相近，明年業績會更好，因公司派表示：AI、ASIC、矽光子和HPC需求強勁，今年起拿下許多新客戶，測試機台將在第四季及明年第一季陸續到位。前三季營收比例：智慧手機佔比35%、AI+ASIC+矽光子+HPC占比提升到22%，車用與醫療7%、消費電子17%、網通與物聯網22%，預計明年AI、ASIC、矽光子、HPC占比將大幅上升，未來朝跟智慧手機一樣高，且布局的測試領域包括AI/HPC系統及測試，AI手機測試、高速網通及矽光子測試，WIFI-7/8晶片測試技術及自製RF SoC測試平台MAP等，尤其矽格CPO至少有三個客戶已量產，及PIC在工程驗證未來毛利率可大幅提高，今年取得多家ASIC客戶認證，除台系業者外也新增美、日及以色列等AI、ASIC客戶，應用在AI加速器、AI交換器等AI伺服器相關領域，且近來也獲得聯發科的大單，明年業績大成長，可達7元，以12/10收98.6本益比約14.1倍，配合圖中股價回到低檔，且KD低檔交叉逢低布局不吃虧。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1675期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

記憶體模組的霸主：威剛

受惠AI伺服器對記憶體的需求，DRAM產業產生了結構性的改變，報價也持續調漲，記憶體供應吃緊情況再度升高，DRAM供應商平均庫存週期已降到2～4週，幾乎沒有安全緩衝。

AI+ASIC+矽光子 明年大成長飆股

台股自11/21在26395落底，我認為第一隻腳會做中期反彈，原估反彈滿足點在28033，但台股展現全球最強勁走勢，12/10上漲到28400，以目前態勢來看可漲到28548附近甚至更高，然從26395上漲到12/10是第13天(26385當天不算)到第14天(有時會延後一天)，配合KD已到絕對高檔

2026主軸 Wi-Fi 7×衛星通訊×航太軍工

穩懋（3105）成立於 1999 年，是全球首座以六吋晶圓生產砷化鎵微波 IC 的晶圓代工廠，目前仍是全球最大規模的 GaAs 封裝與代工領導者。

先進製程不可或缺的績優股─中砂

美股在12月降息一碼幾乎確定的情況下，市場延續樂觀情緒並逼近歷史高點，但除了本年度最後一次利率決策會議，還有兩家美股重要的AI供應鏈公布財報，包括Oracle與Broadcom，繼上一次公布財報後暴漲的甲骨文，能不能釋出更多利多以及可見的訂單，將是左右美股AI持能否持續上攻的定心丸。

散熱新兵強悍！邁科(6831)

隨著Google最新語言模型Gemini 3導入自研TPU晶片，市場資金快速轉向TPU生態鏈，而亞馬遜AWS大會將與Google Cloud世紀聯手，將重塑AI伺服器晶片的產業動向，台灣供應鏈具有深遠影響

俄烏停戰最大受惠股：裕民

國際地緣政治逐漸緩和，除了中東戰事外，打了四年的俄烏戰爭有機會在美國調停下結束，重建商機高達6千億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。