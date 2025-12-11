先進製程不可或缺的績優股─中砂

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股在12月降息一碼幾乎確定的情況下，市場延續樂觀情緒並逼近歷史高點，但除了本年度最後一次利率決策會議，還有兩家美股重要的AI供應鏈公布財報，包括Oracle與Broadcom，繼上一次公布財報後暴漲的甲骨文，能不能釋出更多利多以及可見的訂單，將是左右美股AI持能否持續上攻的定心丸。

而台股方面，外資經過11月大提款近3749億後，在12月開局首周回頭大買，上周除了周一賣超之外，接下來連續四個交易日合計回補770億，押寶年底作帳行情，儘管外資月底即將放長假，但台股仍然攻上2萬8千點，隨著對等關稅影響底定，近期國際股市多頭氣勢強，在記憶體供不應求，台積電CoWoS產能持續吃緊，相關個股仍有高點可期。

而中砂(1560)身為台灣少數橫跨傳統砂輪與半導體材料的公司，這兩年受惠台積電先進製程優勢，營運也持續交出亮眼成績，公司主力產品包括再生晶圓、鑽石碟及砂輪等研磨工具，其中再生晶圓(6/8吋與12吋)約占營收 5 成，鑽石碟約 3 成、傳統砂輪約 2 成，營運重心已明顯從傳統工業切入高門檻的半導體供應鏈。

在客戶結構上，中砂長期供貨台積電、美光、聯電等國際半導體大廠，鑽石碟產品更是台積電先進製程的重要耗材之一，並躋身全球前三大再生晶圓供應商，等於綁住先進製程與記憶體擴產的長線成長。11月營收7.27億，月成長 2.6%，年成長19.24%，累計今年前11月營收達74.14億，年增率16.04%，在今年關稅及景氣仍有雜音的情況下，維持雙位數成長相當不易。

而中砂成長的核心關鍵，在於再生晶圓與高階鑽石碟的結構性需求。隨著先進製程推進、晶圓廠對成本與良率的壓力升高，再生晶圓需求持續走高，中砂規劃自今年Q3起，將12吋再生晶圓月產能由30萬片提升至 33 萬片，並預計 明年下半年進一步拉高至40萬片，以因應美系IDM與記憶體廠對HBM特殊晶圓的強勁需求。今年Q3單季EPS達2.24元，創近12季新高，今年估要賺8.4元，明年一個股本以上，投資朋友不妨留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1675期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw