俄烏停戰最大受惠股：裕民

國際地緣政治逐漸緩和，除了中東戰事外，打了四年的俄烏戰爭有機會在美國調停下結束，重建商機高達6千億美元，對於石化、鋼鐵、水泥等將會拉動效果，加上中國恢復跟美國採買穀物，這將拉動散裝船的需求。此外，日益嚴格的環保法規加速淘汰老齡船，減少船舶供給，同時新船下水數量預計保持穩定，並未大幅增加船舶總數，配合北半球穀物出口回升，及澳洲和巴西的鐵礦砂運輸需求增加，推升近期BCI與BDI指數走揚，剛好第四季與第一季又是散裝輪的傳統旺季，在預期全球穀物與原物料採購增加下，散裝貨輪2026年的獲利不容小覷。

BCI與BDI指數創2年來新高

烏克蘭代表團已赴美展開磋商新版停戰計畫，俄烏停戰後重建商機將使鋼材等原物料需求的增加，同時俄羅斯、烏克蘭恢復原物料出口，都將使散裝航運受惠。此外，川普與習近平日前通電話後，中國再採購了10船美國大豆，價值約3億美元，美國財政部長貝森特表示，中國對美國大豆的採購依計劃進行，並指中國承諾將在未來三年半內購買8750萬噸美國產品，故散裝貨輪的需求可望逐步墊高。近期BCI指數急漲至4563點，主要因澳洲與巴西礦區出貨恢復，加上中國鋼廠提高進口動能，帶動海岬型現貨日租金已站穩兩萬美元以上，有助推升第四季營收表現。BCI指數的大漲帶動BCI指數漲至2583點，寫下2年來高點，對於擁有海岬型與巴拿馬型貨船的裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)等業績將看俏。

裕民擁82艘船，現貨船比例高

中航(2612)有12艘海岬型船隻，前3季EPS4.21元，在外資買盤推升下，股價創4年多新高，倘若突破新冠疫情時高點，將會帶動散裝輪比價效應。台航(2617)第二季EPS1.35元，季增率214%，累計前3季EPS2.36元；慧洋-KY(2637)第三季EPS2.06元，季增率232%，前3季EPS2.44元，研判在中航帶動下將有補漲空間。至於散裝輪龍頭裕民(2606)擁有82艘船隊，其中海岬型擁有27艘、超大型礦砂船2艘、巴拿馬型24艘、輕便極限型14艘等，且現貨船佔多數，一旦報價上揚當首先受惠。裕民第三季EPS1.72元，較第二季的0.77元，季增率123%，累計前3季EPS2.76元。外資近期默默吃貨，股價也帶量突破均線糾結與頸線，8/19頸線線61.3元不破，股價多頭可期。至於新興(2605)有15艘船隊，海岬型有7艘與4艘卡爾薩姆型及1艘超大型礦砂船，雖然獲利不高，但股本小股性較為活潑，10/15高點26.25元不破，股價將有機會持續攀高。

