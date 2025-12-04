普健生物科技與馬偕加強合作 2025台灣醫療科技展亮麗登場
2025台灣醫療科技展於南港展覽館盛大登場，今年展會關注焦點之一，普健生物科技於馬偕醫院主題館展示「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，展現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。
sPPT技術為普健生物科技(股)公司合作新藥公司研發之多層傳導結構平台，融合奈米包覆、親膚脂質層工程與分子量分層控制等技術，可穩定關鍵活性物質並提升皮膚屏障相容性。
目前該技術正與馬偕醫院生物科技醫學部共同進行第二階段合作研究，聚焦於皮膚科學與健康照護領域之長期安全性及成效追蹤。
發表「sPPT生醫傳導平台技術」臨床應用邁入第二階段驗證，技術同步支持合作夥伴新藥研發
除皮膚應用外，sPPT平台亦獲多家合作夥伴採用，應用於不同領域的臨床研究與新藥開發。普健生物科技(股)公司提供技術支持與材料工程輔助，展現平台在藥物傳導與生物相容性方面的延伸潛力。
sPPT平台的最大價值在於結合配方工程化與臨床實證的研究模式，透過標準化數據與試驗模型，提升臨床轉譯效率。這不僅是台灣生醫研發的突破，也是醫療產業與企業合作的成功範例。
普健生物科技(股)公司-總經理黃維德指出：「我們的核心策略是以科學為基礎、臨床為驗證、合作為動能。sPPT平台不僅是公司內部的技術資產，也成為推動外部臨床合作與新藥研發的重要基石。我們期待讓台灣生醫技術能立足亞洲、放眼全球。」
此次參展不僅展示普健生物科技(股)公司在皮膚科技與臨床應用的研發成果，也代表醫療與產業攜手推動「科技醫療化、醫療生活化」的重要里程碑。
