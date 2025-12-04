◎黃清照 CSIA

台股在11/21觸中期底第一支腳的26395，我判斷未來還有拉回打第二隻腳，目前彈升到27621~28033將是第一支腳的滿足點，於此讀者要汰弱換強，也就是把超漲高本益比的BBU、玻纖布、玻纖紗、矽光子、重電、機器人、軍工股與投機股，當中有非常多都是嚴重高估的，這一些配合指數只要漲到27621以上或者接近28033一定要出掉，把資金收回，等待第二隻腳的最佳買點出現，第二隻腳分三種狀況：(A)嚴重低估的AI伺服器：智邦、良維、聯茂、奇紘、貿聯、台光電、達電、光寶、健鼎、金像電、高技、勤誠、廣達、緯創、鴻海、國巨、立隆、興勤、BDI相關股的第二隻腳底部在27183 ~27000。(B)次強勢的股票：汽車零組件的東陽、胡連、耿鼎、堤維西、劍麟及富鼎、辛耘、AM、矽格、欣銓、台星科、亞光、信昌電、立敦、日電貿、禾伸堂…可能在27000~26880落底，而DRAM、NAND(NOR)FLASH相關股跌倒此區間也可強力反彈。(C)剩餘其他弱勢股可能在26750~26450見底，也會有或多或少的反彈，但跌到此區間的可能性比較低。

Q4入旺季且明年大成長AM：東陽

東陽歷經今年川普的關稅及Q2的匯率大幅升值下，造成Q3 EPS 0.77元較Q1的2.48元大幅衰退69.95%，本業利益在Q3的6.19億為谷底(Q2本業利益為10.30，只是因為大量匯兌損失五億多造成的)，Q4及明年Q1進入旺季，11月營收跳升到21.95億月增13.78%，單月稅前盈餘4.41億，顯示關稅影響下降及台幣溫和貶值下獲利進入正常的成長階段中，而作為全球最大的AM塑膠件製造商，北美AM市場回溫及OEM中國佈局持續推進中，在Q3為營運谷底、Q4進入旺季、毛利率可跳升到40%以上，且10月營收也優於預期，且AM的產能利用率逐步提升到90~95的正常狀態中，並計畫以2026年第二季擴增7股產能10~20%，且中國OEM受新能源車政策利多，長春廠2025年啟動，上海廠2026年供應特斯拉，估全年營收可較去年成長，而今年EPS估5.8、明年EPS調升到7.4元，12/2收98.4、以明年來看本益比只有13.3倍，股價處在谷底當中，逢低布局為長多的開始。

