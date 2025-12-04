AI帶動CPO需求增長的績優股─波若威

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股12月出師不利，終止了連漲的氣勢，道瓊下跌超過400點、S&P500回落0.5%，那斯達克也小跌0.4%。不過此次震央是比特幣，一口氣崩跌超過7%，甚至一度摜破8.5萬美元，科技股則展現韌性，輝達由黑翻紅，最後還收漲逾1%，而比特幣的弱勢，此次下跌與日本央行升息有直接關係，先前借日圓來買進美股與加密貨幣的套利資金，已經開始贖回準備把日圓還回去，也造成盤面動盪加劇。

而近期AI晶片市場出現戲劇性轉折，曾是輝達最大客戶的Google，正以雷霆之勢躍升為其最強競爭對手，隨著自家TPU全面商業化，輝達長年牢不可破的高毛利與定價權，正面臨前所未有的挑戰。隨著Google積極向外部客戶銷售最先進的TPUv7，最具代表性就是Anthropic，這家能與OpenAI正面競爭的領先AI實驗室，將部署超過100萬顆TPUv7，象徵Google不再把TPU限縮於自家業務，而是成為「商用晶片供應商」，與輝達正面較勁。

波若威(3163) 受惠AI大型語言模型參數持續放大、雲端資料中心頻寬升級趨勢，公司已切入800G之後的新一代1.6T光傳輸產品，相關模組已具備量產能力，預期自明年起將開始大規模出貨，卡位高速光互連關鍵規格。搭上輝達Rubin系列產品預計明年量產，AI伺服器對高速傳輸與矽光子解決方案的需求持續升溫，波若威身為CPO與光通訊供應鏈中的關鍵一環，又是輝達指定CPO合作夥伴，未來營運成長想像空間大。

波若威10月營收1.86 億，較上月衰退 2.11%，較去年同期成長17.85%，累計 今年1~10月營收17.89億，年增10.25%，今年估賺5元，明年上看一個股本，並且近期在「中國轉單效應」想像與 CPO 行情再起加持下，股價頻創新高，而Meta與甲骨文也採用輝達Spectrum-X交換器，在AI算力與資料傳輸升級潮推動下，相關輝達CPO供應鏈備受追捧，投資朋友不妨留意。

