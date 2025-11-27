AI伺服器導軌新潛力股！南俊國際

◎錢冠州 CSIA/CFTA

GB300及ASIC發展的全新大黑馬

2026年AI資料中心發展趨勢明確，輝達Blackwell晶片持續供不應求，預估美國大型雲端業者在2026年對於AI相關的總投資金額將超過四千億美元，而接下來輝達重點的GB300晶片的AI伺服器於2025年第四季放量出貨，預估這一波動能將持續延續到2026年上半年，在輝達Blackwell架構之下，AI伺服器耗能問題明顯放大，因此散熱相關零組件尤其重要，其中，伺服器導軌為重點關鍵零組件，以目前GB300公版導軌報價約在60-70美元左右，較GB200為高，同時BBU也採用托架式導軌，單一機櫃需要四組，而整體GB300機櫃導軌的平均價格約在1900-2000美元，另外，在AI ASIC也需要大量的伺服器導軌應用，產業需求明顯暢旺，目前在導軌產業中，由台系供應商獨供Nvidia Hopper 4U及7U導軌，毛利率超過七成以上，目前台系廠商中，以川湖(2059)為指標供應商，無論在產品開發能力及相關專利議題方面，川湖均具備核心優勢，但美系客戶如Nvidia及CSP ASIC供應方面，均希望每一個零組件均保持二家以上的供應鏈廠商，這就給了南俊國際(6584)急起直追的成長契機。

南俊在GB200起正式進入Nvidia供應鏈

南俊國際(6584)在今年第四季營收展望強勁，受惠AI伺服器出貨順暢，十月營收2.32億，年增26.34%、月增 11.53%，主因 GB系列伺服器開始出貨美系CSP 客戶，預期出貨量將逐月成長，使AI佔比將持續提升至20-25%，同時，一般伺服器的需求也相較第三季更強勁，展望未來，2026年受惠GB300以及AI ASIC客戶展望樂觀，明年第一季GB系列專線將導入自動化設備以滿足客戶需求，產量放大，預估產能相較目前將有望翻倍成長，同時將降低費用，預計能提升毛利率，2Q26年雲端客戶下一代AISC有望放量，客戶4U導軌同步放亮量，此外有望於 2026年上半年預估新增2-3家大型資料中心客戶，就提供明年明顯向上的成長力道，而南俊國際(6584)在技術面及籌碼面也呈現偏多態勢，股價延續短期均線向上，外資及投信持續卡位進場，所以，南俊國際(6584)在基本面出現明確轉機且技術面及籌碼面均優的情況下，預估將走出波段向上行情，我也會繼續在我的Line: @marbo178幫大家追蹤，歡迎各位投資朋友加入錢冠州老師的Line好友。

