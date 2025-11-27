Q3獲利季增5倍的散熱股：雙鴻

◎賴建承CSIA

輝達第三季財報亮眼，營收570.1億美元，年增率62%，淨利319.1億美元，年增率65%，EPS1.3美元。第四季預估營收637億至663億美元，高於市場預期中位數619.8億美元，毛利率為約74.5%至75.5%，也高於預期。此外，黃仁勳表示當前一代 GPU Blackwell 的銷售表現「好到爆表」，AI的正向循環」，在各國、各產業快速擴張，未來將走向「AI無所不能、無所不在」的時代。顯示輝達對於AI市場的樂觀，也讓大家對AI估值過高的疑慮稍稍化解。由於GB200出貨增加、GB300開始量產，而Rubin AI伺服器也將於2026年下半年量產，受到GB系列新平台推升下，相關零組件除了需求升溫外，技術的提升更是關鍵。其中，液冷散熱滲透率提升，「水對氣」或「水對水」架構將輕鬆突破1000W門檻，難怪光散熱股票就有兩檔千金股~健策(3653)與奇鋐(3017)，甚至曾經出現第三檔~雙鴻(3324)，隨著雙鴻股價修正至季線，筆者認為又是布局的好時機。

雙鴻2026年液冷散熱衝55%

隨著AI伺服器步入液冷時代，散熱廠開始於2024年繳出亮眼成績，奇鋐(3017)2024年EPS21.21元、雙鴻(3324)則有21.23元，2025年獲利更進一步成長，奇鋐前3季EPS32.25元，雙鴻前3季EPS則有18.13元。其中雙鴻可提供直接式液冷與浸沒式液冷等兩大架構之能力，且已升級為液冷整機系統解決方案供應商，其中液冷系統包含水冷板、櫃/機箱分歧管、及水對氣或水對水的冷卻分配裝置等產品，皆具備客製化製造與模組整合能力，在憑藉著高毛利組件自製優勢，全面搶進AI、HPC市場。雙鴻液冷產品占營收比重快速攀高，從2024年全年的12%，今年第1季17%、第2季23%，第3季攀高到35%，預估第4季可達4成。雙鴻董事長林育申表示，明年「液冷散熱市場會很有看頭」，除了水冷板、分歧管，雙鴻的列間冷卻分配單元將於2026年量產，預估2026年液冷產品營收比重會進一步提高到超過55%，成為主要營運動能。

雙鴻2026年EPS 48元，本益比18倍

輝達2026年下半年預計推出Vera Rubin，與目前的GB系列最大改變就是裡面沒有風扇，估計1台AI伺服器裡頭的液冷散熱產品產值將倍增。至於下下世代的Ultra RUBIN平台，將導入「微通道水冷板」技術，結合水冷板與均熱片，加強散熱能力，雙鴻表示陸續配合客戶打樣開模，發酵時間點最快落在2027年下半年。雙鴻第3季獲利9.73億，年增1.44倍，較第2季大幅成長5.15倍，單季EPS10.66元，創歷史新高，毛利率衝上29.77%，超越奇鋐。累計前3季獲利16.43億，EPS18.13元，今年EPS估28元，2026年EPS上看48元，本益比僅18倍。股價自高檔修正至季線，主要是投信調節所致，不過賣壓已減緩，且外資持股持續增加，千張大戶持股也持續攀高，研判股價已超跌，可逢低布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1673期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw