業績讚又切入AI的飆股

◎黃清照 CSIA

台股自28554高檔回檔，我估將要回到26400~26000築中期底第一支腳，果然到11/21跌到26395，我判斷優質好股：(A)低估AI伺服器、被動元件、車電、業績股將在26700~26400提早見底可先上攻，之後六大高估股及DRAM在26500~26000也可以築出底部，這些也會有強勢個股，且彈升力道也會很強，而第一隻腳會由(A)領先上漲，震盪走高到27373~27621，之後再拉回打中期底第二隻腳在26500~26000或低一點，完成中期修正，爾後又可呈震盪走高，在挑戰新一波高點。主流將由低估AI伺服器：貿聯、台光電、奇鋐、台燿、金像電、高技、健鼎、良維、聯茂、勤誠、達電、神達、矽格、欣銓、緯創、緯穎、鴻海、台積電、國巨、立隆、興勤、佳邦、日電貿、禾伸堂、信昌電及業績股的富鼎、辛耘、亞光、欣興、景碩…主攻，六大高估股也有強勢彈升股，DRAM及NAND(NOR)FLASH將以華邦電、宜鼎、創見為反彈強勢引動族群做輪漲，但這個區塊見又出大量，宜先分批獲利了結。

業績超讚且又切入AI的大潛力股：立隆

立隆Q1~Q3 EPS 為1.67、1.22、2.29元，前三季EPS高達5.19表現非常亮麗，尤其前三季毛利率達31.8%創六年來新高，之所以這麼好主要是立隆切入高毛利的產品，而就營收比重、車用電子約佔35%、電源節能約佔14.8%、工業醫療佔2.7%、消費電子約佔10%、電信網通約佔8.8%、資訊雲端約佔3.5%、代理商佔約25%。受消費電子影響小，且車用電子為最大營收來源，全球汽車歷經電動化及智能化轉型浪潮，這帶動車用電子元件龐大需求，立隆敏銳掌握這趨勢，尤其高分子固液體混合器鋁電容(Hybrid)需求特別強勁，使立隆的毛利率大幅提升，且2025年在獲得一家德國Tier 1車廠客戶認證，這代表2026年再業績又再度成長，且子公司立敦負責上游材料鋁箔生產又可降低成本，配合客戶研發製造高壓電容、晶電型電容、螺絲型電容、有機半導體固態電容、高儲能電容。近來又傳出立隆已經打入輝達供應鏈的AI伺服器，兼以超級電容雖未正式打入輝達供應鏈，但將來有希望也打入超級電容供應鏈，如此業績更如虎添翼，今年EPS 6.6、明年EPS可達約8元，以11/25收107.5元、本益比只有16.3倍，建議逢低布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1673期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw