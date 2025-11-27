光聖(6442)網通股王 AI世代的矽光龍頭 2025正式進入量產爆發期

張文赫

AI 資料中心大升級潮全面啟動，矽光子技術(Silicon Photonics)成為下一個十年的高速通訊主流，而台灣這波 AI 光通訊供應鏈中，最受矚目的企業之一，就是近期攻抵 1345 元、改寫新天價的光聖(6442)。不只受惠輝達(NVIDIA)財報亮眼，更搭上 CPO(共同封裝光學)與矽光子交換器浪潮，在政策、技術、市場需求三大利多同步推動下，光聖已成台股少數兼具高速通訊＋矽光子＋AI資料中心 的強勢標的。

AI帶動高速光通訊爆發

光聖成為NVIDIA矽光子供應鏈重要受惠者，輝達最新推出的 Spectrum-X 矽光子交換器，以CPO技術打造，是專為 AI 模型訓練而生的高速網路架構。

此交換器獲得 Meta、甲骨文(Oracle) 兩大巨頭採用，直接帶動矽光、CPO相關供應鏈需求大幅上升。光聖的三大利多曝光：1.NVIDIA矽光與高速光通訊供應鏈階段性轉強。2.CPO需求起飛，提供關鍵被動元件與模組。3.台灣「AI 新十大建設」點名矽光為國家級技術。國發會已宣示將推動跨部會矽光技術整合，建立 國家級矽光平台與產業聯盟，讓台灣能一同加入全球矽光子供應鏈布局。此一政策方向，對光聖而言可說是 結構性長線利多。

光聖躍升「網通股王」的底氣從何而來？

光聖近期股價強勢攻到1345元，不僅改寫歷史新高，也登上台股「網通族群股王」。3Q25 財報亮點營收25.14億元，年增 53.18%，毛利率高達60.37%，稅後單季 EPS 7.03 元。股價強勢主因包含：AI 伺服器升級帶動高速光模組需求爆量、北美資料中心建置持續擴大、CPO 產品線準備量產、投信買盤連續20日加碼。市場不再僅視光聖為「光纖模組公司」，而將其視為AI資料中心基礎建設核心供應鏈。

CPO 最終驗證衝刺

2025年有望迎來量產元年，光聖將旗下兩大事業群做明確分工，母公司光聖專攻被動元件與高速光通訊核心產品，高頻高速光模組、特殊光纖、光元件等皆為 AI 資料中心不可或缺之產品。子公司合聖攻CPO關鍵模組(ELS)，CPO-ELS 模組已進入國際大廠最後驗證階段，最快明年(2026)可望開始量產。一旦驗證過關，光聖將完全卡位 CPO 的下一波大成長趨勢，有望成為台灣第一批 CPO 商用供應鏈企業。光聖正從傳統光通訊廠，全面進化為 AI資料中心＋矽光子時代的高速傳輸龍頭，明年將是其能見度最高、成長動能最強的關鍵轉折年。

