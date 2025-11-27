CCL不可或缺的上游原料股─金居

在輝達上周財報引發的全球股市劇烈震盪後，本週進入歐美傳統感恩節，那指上週累積跌幅超過2%，S&P500與道瓊也各自下跌約1.5%，特別是在Nvidia繳出大利多的情況反轉重挫，創下近年來最大反轉收跌紀錄，顯示市場情緒非常不穩定，在追價力道缺乏的情況下，成交量委靡，自然就進入盤整區間，而本週美股焦點依然在被延遲的經濟數據，包括九月PPI、零售銷售與11月消費者信心，關注重點在於通膨壓力是否升高，以及消費意願有沒有真的降溫。

而原本市場追捧的AI概念股全面潰散，美股Oracle本月跌幅甚至超過25%，科技巨頭包括Meta跌逾15%，微軟也重挫9%，就連輝達也只是勉強持平，AMD與Intel也都各自跌掉約10%，雖然輝達財報依舊亮眼，黃仁勳更是在法說直接否認AI泡沫，但股價仍然不敵漲多獲利了結賣壓衝擊。

而本周推薦的金居(8358)是國內前三大的電解銅箔廠，今年起營收一路走升，10 月單月營收約 7.01 億，創下近 45 個月新高，年增34.13%，前10月累計營收約 64.13億，較去年同期成長約 13.76%，顯示產品組合優化與高階銅箔需求同步升溫。另外，國際銅價今年以來走強，加上高階銅箔產能緊俏，對上游廠商形成實質「漲價+滿載」的雙重利多，金居字7月以來接連大漲也反映市場對其高階銅箔市佔與毛利率提升的期待。

金居長年深耕電解銅箔，是銅箔基板與多層、高密度 PCB 的關鍵上游材料，近年聚焦於高階 HVLP 系列產品，目前公司主力為 HVLP2～HVLP4，其中 HVLP3 已大舉切入 AI 伺服器用高頻高速板，伴隨雲端服務商新平台導入，預期 HVLP4 將在未來一至兩年成為市場主流，為金居帶來新一波 ASP與出貨量雙升的成長動能，而目前 AI 伺服器相關產品已佔整體營收約 7～8 成，其中直接掛勾 AI 應用的高階銅箔比重約 2 成，隨著 AI 伺服器滲透率提高與新平台導入，營收占比持續墊高，投資朋友不妨留意

