記憶體夯！還有低檔的華泰

◎錢冠州 CSIA/CFTA

半導體封測將隨記憶體產業回升向上

AI行情持續暢旺，帶動記憶體產業明顯回升，近期大廠紛紛調高記憶體報價使國內的華邦電(2344)、南亞科(2408)及旺宏(2337)等都走出波段向上行情，以台灣廠商生產為主的DDR4顆粒，由於產能供給受限且過往幾年均為大規模的擴產，因此樂觀預估到2026年全年都將呈現供不應求的狀況，產業轉向正向循環，而如果現階段要從低檔參與這波記憶體產業回升的機會，還有沒有適合的選擇呢? 那麼，記憶體封測的華泰(2329)，就是非常好的選擇，華泰(2329)是一家同時具有 半導體封裝測試(IC封測)和電子製造服務(EMS)的公司。根據資料，其封測業務以 NAND Flash快閃記憶體為主，當市場普遍認為記憶體(特別是NAND Flash及DRAM)市況正在改善為正向循環。那麼後段的封測產業預估也將同步受惠，華泰(2329)則受惠於整體記憶體市場回升而受惠，而華泰(2329)基本面也確實向上，以其第三季法說及財報表示，2025年第三季無論就營業毛利及淨利都向上題材，今年第三季獲利數字為0.6元，較去年同期年成長達140%，明顯走出回升趨勢。

記憶體產業將成為賣方市場

AI 伺服器產業需求持續暢旺，帶動HBM記憶體明顯提升，在美光、SK海力士、三星等三大廠紛紛將產能轉向HBM顆粒，就促使整理記憶體供給呈現緊縮的現象，那麼，而2026年在AI資料中心建置及大型雲端業者繼續在明年度大舉擴增AI資本支出，因此目前記憶體產業缺貨及產能吃緊的狀況將延續到2026年甚至後年度，而就股價來說，台股記憶體相關的南亞科(2408)及華邦電(2344)等股價均已經大漲波段，那麼這時要參加記憶體回升情的股價波段機會，我認為目前股價還在長期低檔區的華泰(2329)，就非常有機會，華泰自2024/2/23來到高價88.4過後，就呈現持續拉回修正的走勢，而目前就型態上完成大圓弧底部區，目前則延續均線趨勢偏多向上，基本面則受惠於記憶體產業持續向上，操作上可以注意拉回短期均線的機會，我也會繼續在我的Line: @marbo178幫大家追蹤，歡迎各位投資朋友加入錢冠州老師的Line好友。

