複製光聖飆漲的矽光子：華星光

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

為了迎接AI的光通訊時代，包括美國、歐盟、中國、日本及南韓等，均由政府帶頭打造矽光子，而台灣也要在4年內投入29億，目標2028年達成矽光子供應鏈自主。由於矽光子是將光學元件與電子元件整合在矽晶片上，透過光子來傳遞訊號，而CPO則是將交換晶片與光收發模組一起封裝，大幅縮短傳輸路徑，CPO讓資料傳輸量提升八倍，算力增加30倍以上。因此，Research Nester預估矽光子規模，2025年達28.1億美元，2026年達35.1億美元，年增24.91%。2035年將達319億美元，2026年至2035年複合成長率達27.5%，顯示成長力道相當驚人。隨著輝達首款矽光子網路交換器 Spectrum-X打入甲骨文與Meta供應鏈，宣告2026年矽光子的世代已經來臨。

光聖衝千金，股價創歷史高

筆者於本刊介紹過光聖(6442)，其股價也於近期創下歷史新高，成為千金股一員，這也表示矽光子族群份量開始加重，甚至複製台光電(2383)攻上千元後，帶動PCB、玻纖布、銅箔與CCL大漲模式。由於目前光學互聯方案主要分為可插拔式光模組與CPO兩類，其中CPO光學元件的產業營收自2024年起年複合成長率137%攀升，2030年上看81億美元。不過CPO 技術至少要到 2026 下半年後，在高階的AI市場中開始進入量產，2027 年後進入逐步放量。目前仍將由可插拔光收發模組承接，這對國內的光通訊廠商之業績成長可期，光聖(6442)、華星光(4979)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)等不容小覷。其中光聖Q3EPS跳升至7.03元，累計前3季EPS13.87元，今年有機會上修至21元，2026年EPS有機會挑戰32元，在股價創下歷史新高後，華星光(4979)等將有比價空間。

華星光獲利倍數成長，本益比16倍

光通訊主動元件大廠華星光(4979)，第三季EPS1.54元，較第二季的0.67元，季增率約130%，毛利率也提升至21.08%，累計前3季EPS3.73元，全年EPS估5.5-6元之間。華星光主攻光通訊元件，受惠於AI資料中心升級與高速傳輸需求，尤其是800G與1.6T光模組的技術布局，未來可望受惠Meta、微軟等大廠擴大資本支出之需求。華星光受矽光後段製程產能逐步增加，加上客戶來自更多AI相關需求不斷提升，營收與獲利持續成長，其中晶粒業務，2026年產能將較2025年激增一倍，因此，預估華星光2026年營收將較今年大增7成以上，EPS挑戰12元水準，較2025年倍數成長，本益比僅16倍。由於融資使用率持續減肥，自9/22的59.92%降至11/17的40.78%，股價突破下降壓力線，均線也呈現糾結態勢，配合法人買盤回籠，一旦突破上升軌道，波段攻勢可期。

