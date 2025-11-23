受益鉭質二度調高的AI潛力股

◎黃清照 CSIA

台股在11/4見到28554高點之後，外資就持續賣超台積電，最大權值股弱勢，中期回檔無可避免，兼以嚴重高估的六大族群：矽光子、重電、BBU、軟體股、機器人、軍工股弱勢，配合DRAM、記憶體模組、NAND(NOR)FLASH已漲到波段滿足點，這族群做波段整理無可避免，且有部分AI伺服器高估如健策、旺矽、精測、穎威、高力、光聖…，且達電、勤誠、川湖也進入箱型震盪，指數做中段整理，估需調整到26000~26400才會告一個段落，但我認為有25%的股票低估，含低估的AI：貿聯、奇鋐、台光電、台燿、健準、光寶、金像電、健鼎、智邦、神達、緯創、鴻海、緯穎、良維、聯茂、矽格、欣銓及被動元件的國巨、立隆、興勤、佳邦、信昌電、凱美、華新科、日電貿及業績股的富鼎、欣興、辛耘、亞光及Q4到明年Q1進入旺季的車電：堤維西、東陽、耿鼎、劍麟、胡連及散裝的正德、裕民、中航…等做輪漲，這些低估的股票在27000~26600會領先落底，且會走出他自己的道路，呈選股不選市走法。

受益漲價且雙率雙升的飆股：國巨

國巨Q3的毛利率36.2%、營利率22.9%雙增，單季獲利站上12季度以來新高，Q3 EPS 3.1、前三季EPS 8.2元表現非常亮麗，公司表示Q4營收與Q3持平，雙率仍然可微增。在未來產品組合轉價下，毛利率、營利率持續震盪走高，呈上升趨勢，10月營收113.52億在大陸十一長假下表現優於預期。國巨表示Q3業績這麼好來自人工智能及高階應用相關產品的需求，提高稅後淨利，而Q3來自美國營收比重達30%，且生產鉭質的營收就在基美廠，受益已二度調高售價獲利可在進一步成長，另帶動電腦及周邊裝置與電信通訊，雖有季節性下滑，但趨勢仍向上。在芝浦併購方面，目前持股比率已經達87.3%，預計2026年Q1取得100%控股，在Q4起可正式認列芝浦營收及獲利，未來可出現較大的成長性，加上MLCC的需求也強勁，及電感也受益未來調漲價格，估今年EPS可達11.2、明年EPS可達14~15元，以11/18收229換算本益比20.4倍(以今年EPS 11.2換算)偏低且技術面KD已經在低檔打W底，未來上漲可期，建議逢低布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1672期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw