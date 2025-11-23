創意（3443）「AI想像」走向「AI變現」

張文赫

台股 AI 供應鏈中，若台積電是製程核心，創意（3443）就是AI ASIC的軍火庫。在經過 2022–2025 年的短暫盤整後，創意於今年再度迎來爆發拐點，無論客戶動能、技術布局還是營運展望，都顯示公司正站上下一波 AI ASIC 長線成長浪潮的起跑平台。從營收數據、技術優勢到 2026–27 展望，完整解析創意正式回歸高速成長周期的原因。

3Q25營收創新高、獲利如預期

創意 3Q25 交出強勢成績，並成功扭轉過去數季市場對 NRE 動能降溫的疑慮。3Q25整體營收：86.13 億元、季增 41.1%、年增 30.3%創下單季歷史新高。毛利率24.2%（因 3nm 案件偏低）EPS：6.47 元，符合預期。

攜手 Ayar Labs 進入 CPO 新世代

創意的下一步，不只是接 AI ASIC 訂單，而是提前卡位次世代 AI 傳輸技術「共同封裝光學」（CPO）。公司於 11/17 宣布與全球 CPO 技術龍頭 Ayar Labs 建立策略聯盟亮點：將 TeraPHY™ 光學引擎導入創意的先進封裝流程。為 AI、HPC 開啟「高頻寬、低延遲、低能耗」的光學互連時代。突破傳統電訊號傳輸瓶頸，面對 AI 模型大躍進所需的資料傳輸速度。為未來 2–5 年的 AI 加速器、AI 伺服器預做準備。「共同封裝光學革命已近在眼前」，此布局將成為創意下一波 ASIC 技術領先優勢的重要堡壘。

2025–26財測全面上修

市場原先預估創意成長高峰落在 2021–2022 年，但AI需求爆發推動 ASIC 新一輪建設期，讓創意再次步入量產＋NRE雙軸並進的高速擴張階段。外資大摩與券商最新預估：2025量產大幅提升，營收上修EPS 25.7 元，2026 AI CPU + 兩款加速器全面放量，進入成長爆發期這一年是關鍵年！將迎來三大成長主軸：CSP 三大客戶 ASIC 量產放量（最大成長重點）。NRE 持續滾動，新案不斷導入（高毛利成長引擎）。切入 CPO 新技術，分享 AI 傳輸世代革命紅利（長線護城河）。大摩估2026 年是創意AI ASIC真正的「成長爆發年」，EPS 44.56 元，股價將由基本面重新定價，給予目標價2288元。

