今年漲一倍的晶圓代工廠─力積電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

上周S&P500漲跌幾乎持平、那指下跌0.4%、道瓊小漲0.3%，但指數沒跌多少，個股卻重挫的走勢影響著投資人情緒，並且集中在科技股身上，主要在於市場對於12月降息的信心倒退，本週重頭戲就是輝達在本週三盤後的財報，以及被延後超過一個月的九月就業數據。

若從川普4/2解放日大跌之後算起，S&P500已經反彈近40%、那斯達克飆漲超過50%，輝達翻倍、AMD漲幅接近三倍、美光靠著記憶體及HBM等利多大漲快四倍，美股累積半年多來龐大的獲利了結賣壓，因此當總經數據一有風吹草動便容易引發個股下挫。目前無論是台股或美股，短線缺乏新利多催化，加上美國政府關門，市場缺乏明確經濟數據指引，部分資金選擇暫時觀望或是獲利了結。

晶圓代工廠力積電(6770)在記憶體循環回溫、調漲晶圓代工價格、加上3D AI 代工布局露出成效之下，股價自9月初低點一路翻倍，背後的關鍵在於虧損持續收斂，營收與產品結構正悄悄改變，第3季營收118.4億，季增 5%、年增約 1.6%；不過毛利率仍為 -6.5%，稅後淨損27.28億，單季EPS -0.65元，累計前三季EPS為-1.71 元，已連九季虧損。

Q3虧損幅度明顯較前一季及去年同期收斂，主要來自跌價損失回沖與匯損減少，加上記憶體出貨比重提升、ASP 回升，稼動率約 78%，營運體質比一年前健康許多。10月營收來到41.34億，月增 4.6%，年增約5.6%；前10月累計營收383.69億，年增約2.3%。第3季營收已連兩季成長，進入第4季，營收開始出現溫和成長。

這一波動能來自記憶體價格翻揚以及調漲部分晶圓代工價格，自11月起公司已對部分成熟製程代工進行價格調整，Q4起逐步反映在平均售價，搭配投片量微增，而利基型DRAM在大廠產能轉往HBM的排擠效應下，價格持續走高；SLC NAND 因韓系廠減產而谷底翻揚，NOR Flash 也在 AIoT 應用帶動下出現漲價跡象，投資朋友不妨留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1672期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw