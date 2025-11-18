好股遇衰事 分析師喊買：雲豹能源前三季獲利年增53.8%

撰文/陳澤樂

再生能源大廠森崴能源爆出「風電工程爭議款」，前三季竟然大虧121億元。11月17跌停摜破40元，最後股價收39.7元，綠能產業有家公司反而成為討論焦點，是什麼樣的商業模式使雲豹能源（6869）能前三季大賺還年增53.8%，值得投資人進場撿便宜。

風電踩雷、現金流吃緊、專案沉重，整個綠能產業陷入更深的信任危機。

在這樣的市場情緒下，綠能股大都綠油油一片，不是股價重挫，就是被資金視為風險來源。整個族群像被關進冷凍庫，投資人情緒陷入冰點。

就在這「綠能股團滅」的氛圍中，綠能產業唯一受到關注的焦點：雲豹能源（6869）11月17日收漲3.6%股價來到95元，同時宣布股價在170元之下執行買回庫藏股3000張，是甚麼樣的基本面給公司派十足的信心。

這不是靠運氣，而是公司營運結構完全不同產生不同的發展格局。

天能綠電的市場地位，讓雲豹能源跳脫「綠能股團滅」的命運

雲豹能源旗下的天能綠電（7842），在2024年的市場地位已經不是「綠能公司」四個字可以概括。

根據市場資料統計，天能今年的綠電交易量在台灣售電市場的市占逼近三成。

更重要的是：天能不是「做案場」在賭風險，而是「拿著長約」在收現金流。

從過去公開資訊顯示，天能已與超過50家企業客戶簽約，累計簽約量高達160 億度、合約金額達 880 億元，其中 9 成以上是 10 年以上的長期合約。( 合約的50家客戶幾乎都是再生能源RE100的成員，國際知名企業 : Apple, Google, Meta, Dell, HP… 台灣成員有 : 台積電, 鴻海, 緯創, 廣達, 華碩, 台達電, 研華, 仁寶, 光寶, 聯電, 元太科技, 中華電信, 台哥大, 遠傳, 玉山金控…) 也就是說：天能的營收不是靠運氣、風況或專案，而是靠綁定的大型企業的用電需求。

完全不同於森崴能源及相關企業「風電踩雷」的商業模式。

從三成市占推估天能綠電2025簽約創新高

機構法人在綠能股全面崩盤的時候，反而開始計算天能綠電的未來價值。

以三成市占回推，天能今年「新簽約」綠電量有機會落在140億度左右。

帶入企業長約的單價後，年度新增合約規模上看700億元，與之前累計的880億元完全相互呼應。

AI成長推高電力需求 雲豹的獲利翻倍

AI正在重新定義全球能源結構。一般人沒甚麼概念為何AI耗電量大，舉實際案例: 資料中心裡的任何一台AI伺服器運作一小時，所消耗的電量足夠供應一般家庭兩個月使用。試問Google任何一座資料中心內有幾萬台AI伺服器x 24小時全年無休的運行著。國際能源總署(IEA)最新研究示警的指出 : 光是資料中心的耗電量未來五年將翻倍，到了2030年相當於去年三個台灣的總電力需求。

IDC、半導體的用電不是增加，而是暴衝；企業對綠電的需求是「不快買，會買不到」。而天能綠電正是這波需求浪潮的核心供應商。

這就是強烈的對比：

•其他綠能股在處理專案風險，天能在處理分配企業排隊買綠電

•其他公司被市場懷疑能不能賺錢，天能靠十年以上長約鎖定未來現金流收益

•森崴爆雷虧損 121 億元，雲豹能源旗下業務卻因市占與長約結構而被凸顯，成為市場上的驕寵

雲豹能源其實是成長型收益股

雲豹能源的評價邏輯，已不再跟著綠能族群起伏。它的營運結構更像是「長約現金流 × 穩定客戶 × 高市占」的組合，走的是可持續成長、可預期獲利的路線就像是一檔成長型的高股息股票型基金。

當同業綠能股受專案風險與市場情緒拖累時，雲豹能源反而因核心業務的可見度更高，而被市場視為另一種類型的收益資產，用縝密的規劃，扎實的基本面，雲豹能源獨自走在與績優企業結盟的穩健成長軌道。

