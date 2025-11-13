液冷散熱！全新主流 奇鋐、富世達、晟明電

◎錢冠州 CSIA/CFTA

散熱模組成為熱門題材的核心原因!

散熱模組毫無疑問是當前股市中最火熱且具備長期結構性成長的題材之一，其核心驅動力就是AI伺服器對高效率散熱技術的迫切需求，隨著AI晶片進入GB系列，AI伺服器的功耗也呈現爆發性的成長，傳統伺服器的CPU功耗約200W-400W，但AI伺服器採用的NVIDIA GPU (如 H100, B100)功耗動輒超過700W-800W，但是去年底GB200開始上市後，功耗就上看1000W以上，極高的運算速度導致晶片產生的熱能大幅增加，因此傳統的氣冷散熱已經不敷使用，液冷散熱隨之晉升為標準配備，在液冷散熱的運作模式中，利用液體循環帶走熱量，效率更高。包括 Cold Plate (冷板)、CDU (冷卻液分配單元)、水冷轉接頭等核心零組件需求大增，而，時間來到2025年第四季，Nvidia最新伺服器GB300開始放量出貨，而包含OpenAI及Meta等四大雲端業者，都預估在2026年起將更加大舉投入AI資本支出，AI資料中心的啟動建置將成為未來AI產業的核心成長動能，預估台灣相關零組件如散熱、PCB、晶圓代工及組裝等將明顯受惠，而我認為2026年的散熱產業將呈現爆發性成長，2026年液冷散熱將正式成為AI伺服器的標準配備，且預期在大舉建置AI資料中心的趨勢下，量的擴增也是散熱產業增漲的重點，指標股如奇鋐(3017)、富世達(6805)、雙鴻(3324)及晟明電(3013)等，都是此產業可以持續關注的焦點股，在我的Line: @marbo178也將持續幫大家追蹤相關產業及各股行情，各位投資朋友務必要趕上這一波AI散熱產業的多頭列車。

台灣散熱供應鏈的黃金機遇

在第四季起GB300大量出貨之下，及2026年建置AI資料中心的浪潮開始，台灣廠商在全球AI供應鏈中具有不可取代的地位，預計將在2026年成為此波成長的最大贏家，為了應對 2026 年 AI 伺服器對液冷模組的爆發性需求，台灣主要的散熱供應商都已積極進行產能擴張，主要集中在高價值的冷板（Cold Plate）和 CDU (冷卻液分配單元)與水冷轉接頭(QDC)上，奇鋐(3017)與雙鴻(3324)積極擴大液冷產線，作為AI液冷模組的兩大領頭羊，奇鋐與雙鴻的擴產聚焦於滿足雲端服務供應商(CSP)的巨額訂單，兩家廠商都持續將原本生產氣冷產品的舊有產線，逐步轉換或升級為液冷產品產線，提高整體高階產品的產能比重，預計2025年底至2026年初，新的擴產專案將陸續到位，特別是針對Cold Plate(水冷板)的焊接與組裝能力，以確保能消化 NVIDIA B100/B200 等平台帶來的巨量訂單，股價表現上，散熱雙雄也明顯保持多頭架構並延續月線向上挺進，奇鋐(3017)持續往1500元整數關卡前進，而雙鴻(3324)也保持在千元大關之上，多方行情並未結束，法人買盤的積極也促使股價無畏外在行情波動而走出穩健偏多的道路，另外，液冷散熱模組的關鍵元件，富世達(6805)的水冷轉接頭也在2025年下半年起開始明顯貢獻營收，在AI伺服器應用中，水冷轉接頭(QDC)扮演著如同「生命線」的角色，決定了液冷系統的可靠性、維護效率和資料中心的安全，避免漏液的狀況危急整個AI伺服器機櫃，而奇鋐子公司富世達的水冷轉接頭產品即隨奇鋐直接打入四大雲端業者的供貨體系，在台灣股市中，僅有較少的純粹只做「水冷快接頭」的上市櫃公司，富世達(6805)積極切入水冷機構件和AI伺服器專案，在其專案中將大量用到水冷快接頭，並透過母公司奇鋐(3017)，一起打入四大雲端業者的AI伺服器供應鏈，水冷快接頭是 AI 伺服器液冷散熱系統中價值高、技術門檻高的零組件。隨著液冷在 2026 年成為主流，相關供應鏈將持續受益，而富世達(6805)也在外資及投信的買盤加持下，於11月上旬攻抵1520的高價，外資國泰大和將富世達(6805)的目標價調高到1666元，多方趨勢持續看好。

晟銘電 (3013)：液冷機櫃與機構件的專家

晟銘電的主力業務是PC、NB、伺服器等機殼的OEM/ODM代工。在進入AI時代，公司成功切入最高階的水冷機櫃領域並與Meta合作，是其在AI伺服器機構件市場取得重大突破的關鍵，主要圍繞在NVIDIA GB200架構所需的水冷機櫃和Sidecar 零組件，成為其主要的成長動能，晟銘電主要透過與台灣主要的伺服器代工廠廣達(2382)合作，間接或直接供貨給Meta的AI資料中心。主要涉及兩大高價值產品線，第一為NVIDIA GB200水冷機櫃與 Sidecar，第二為Meta MTIA ASIC伺服器專案，在此兩大方向挹注之下，晟明電的伺服器專案與2025年底進入小量試產階段，預計將在2026年放量，為晟銘電帶來多元化的AI訂單並貢獻營收及獲利表現，另外，晟明電(3013)股價呈現中長期低基期的位置，這也提供晟明電明確的投資價值，相對於台北股市散熱族群股票多數已經股價上漲一個波段，晟明電股價仍在底部區附近呈現整理，未來挾AI資料中心所帶來的液冷散熱需求，預估股價有機會走出從底部起漲的行情，加入錢冠州的Line: @marbo178，持續追蹤。

