快訊

年薪高達700多萬還能到處遊山玩水！ 美國年輕人瘋搶這工作

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

獲利飆漲2倍的記憶體模組：宜鼎

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI與高效能運算(HPC)帶動，使得HBM及DDR5的需求爆發，三星、SK海力士、美光三大記憶體大廠的新產能幾乎全力支援DDR5及HBM，導致舊世代產品供應量驟減，市場出現結構性短缺。摩根士丹利認為，DRAM正迎來前所未有的供需失衡「超級周期」，標準型DRAM供應缺口更甚於HBM，高達23%。市場預期DDR4缺貨情況將持續至2026年，記憶體報價有望維持上漲趨勢。缺貨的主因除了將產能轉向HBM外，全球資料中心建置加速，帶動高效能伺服器對大容量記憶體的急速需求，加上車用電子需求轉趨強勁，電動車、ADAS等用量大舉暴增，因此，造成全球記憶體市場掀起罕見缺貨潮，這對國內記憶體廠商受惠深。尤其是南亞科(2408)今年股價已飆漲452%、華邦電331%、威剛161%、宇瞻160%、創見88%、群聯137%，幾乎每檔都呈現倍數飆漲，這也是建承經常在Youtube的【產業總司令】節目中強調~【從產業出發，成就波段性翻倍】的實例，到底誰還有上漲空間？筆者將於後文剖析。

Q3記憶體獲利呈現飆漲

記得本刊於20幾年前曾專訪過創見(2451)董事長束崇萬先生，當時就是由筆者親自前往，而近日束崇萬董事長表示，這波由AI推動的缺貨潮「是30年來首見」，缺口之大前所未見，DRAM、NAND Flash漲價風潮不可限量。南亞科(2408)10月營收79.08億，月增18.66%、年增262.37%，創下50個月來新高；創見(2451)10月營收17.23億，年增119.63%、月增11.47%；群聯(8299)10月營收70.65億，月增率8.44%、年增率90.08%；宜鼎(5289)10月營收13.97億，年增率已高達86.83%，顯示記憶體產業已全數回升。此外，南亞科終結連11季虧損，Q3EPS0.5元，呈現虧轉盈；華邦電Q3毛利率飆升至46.7%，EPS 0.65元，終結連四季虧損。至於模組廠與IC設計也不惶多讓，創見Q3EPS3.52元，季增率259.2%、年增率334.6%；宜鼎Q3EPS6.87元，季增率240.1%、年增率230.3%；宇瞻Q3EPS1.71元，季增率67.6%、年增率510.7%；群聯Q3EPS10.75元，季增率198.6%、年增率219%，顯示今年第三季起記憶體已起了極大的變化。

創見漲幅落後，宜鼎本益比僅17倍

創見今年以來股價漲幅不大，第三季EPS跳升至3.52元，累計前3季EPS5.37元，由於創見在記憶體模組市場長期耕耘，研判2026年獲利不小覷，逢低可積極布局。至於宜鼎Q3EPS6.87元，毛利率32.8%，前3季EPS達12.46元，今年估可達16.5元，2026年上看27元，本益比17倍。而群聯Q3EPS10.75元，毛利率32.61%，前3季EPS19.9元，今年估29元，2026年上看50元，本益比25倍，由於群聯股價不斷創歷史高，與其毛利率相當的宜鼎股價就顯得低估。目前均線多頭排列，MACD在零軸以上，可沿著月線做波段布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1671期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

液冷散熱！全新主流 奇鋐、富世達、晟明電

散熱模組毫無疑問是當前股市中最火熱且具備長期結構性成長的題材之一，其核心驅動力就是AI伺服器對高效率散熱技術的迫切需求

獲利飆漲2倍的記憶體模組：宜鼎

受惠AI與高效能運算(HPC)帶動，使得HBM及DDR5的需求爆發，三星、SK海力士、美光三大記憶體大廠的新產能幾乎全力支援DDR5及HBM，導致舊世代產品供應量驟減，市場出現結構性短缺。

雙率連六季上升的AI飆股

我判斷台股將介於28554~28233~27818~27373進行大箱型震盪

福懋科（8131）—AI與記憶體雙主軸啟動高成長

隨著AI運算與高階記憶體需求急速擴張，半導體封測產業正進入新一輪結構性成長。

受惠記憶體漲價的通路股─至上

美國政府關門，開始影響當地經濟，加上市場對AI泡沫疑慮日深，美股上週氣氛籠罩在科技股估值過高，科技股開始出現回檔修正。

迎接漲價效益！被動元件衝鋒

散熱股燒滾滾，大摩在本週喊奇鋐(3017)及富世達(6805)的目標價都上調至1800

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。