獲利飆漲2倍的記憶體模組：宜鼎

受惠AI與高效能運算(HPC)帶動，使得HBM及DDR5的需求爆發，三星、SK海力士、美光三大記憶體大廠的新產能幾乎全力支援DDR5及HBM，導致舊世代產品供應量驟減，市場出現結構性短缺。摩根士丹利認為，DRAM正迎來前所未有的供需失衡「超級周期」，標準型DRAM供應缺口更甚於HBM，高達23%。市場預期DDR4缺貨情況將持續至2026年，記憶體報價有望維持上漲趨勢。缺貨的主因除了將產能轉向HBM外，全球資料中心建置加速，帶動高效能伺服器對大容量記憶體的急速需求，加上車用電子需求轉趨強勁，電動車、ADAS等用量大舉暴增，因此，造成全球記憶體市場掀起罕見缺貨潮，這對國內記憶體廠商受惠深。尤其是南亞科(2408)今年股價已飆漲452%、華邦電331%、威剛161%、宇瞻160%、創見88%、群聯137%，幾乎每檔都呈現倍數飆漲，這也是建承經常在Youtube的【產業總司令】節目中強調~【從產業出發，成就波段性翻倍】的實例，到底誰還有上漲空間？筆者將於後文剖析。

Q3記憶體獲利呈現飆漲

記得本刊於20幾年前曾專訪過創見(2451)董事長束崇萬先生，當時就是由筆者親自前往，而近日束崇萬董事長表示，這波由AI推動的缺貨潮「是30年來首見」，缺口之大前所未見，DRAM、NAND Flash漲價風潮不可限量。南亞科(2408)10月營收79.08億，月增18.66%、年增262.37%，創下50個月來新高；創見(2451)10月營收17.23億，年增119.63%、月增11.47%；群聯(8299)10月營收70.65億，月增率8.44%、年增率90.08%；宜鼎(5289)10月營收13.97億，年增率已高達86.83%，顯示記憶體產業已全數回升。此外，南亞科終結連11季虧損，Q3EPS0.5元，呈現虧轉盈；華邦電Q3毛利率飆升至46.7%，EPS 0.65元，終結連四季虧損。至於模組廠與IC設計也不惶多讓，創見Q3EPS3.52元，季增率259.2%、年增率334.6%；宜鼎Q3EPS6.87元，季增率240.1%、年增率230.3%；宇瞻Q3EPS1.71元，季增率67.6%、年增率510.7%；群聯Q3EPS10.75元，季增率198.6%、年增率219%，顯示今年第三季起記憶體已起了極大的變化。

創見漲幅落後，宜鼎本益比僅17倍

創見今年以來股價漲幅不大，第三季EPS跳升至3.52元，累計前3季EPS5.37元，由於創見在記憶體模組市場長期耕耘，研判2026年獲利不小覷，逢低可積極布局。至於宜鼎Q3EPS6.87元，毛利率32.8%，前3季EPS達12.46元，今年估可達16.5元，2026年上看27元，本益比17倍。而群聯Q3EPS10.75元，毛利率32.61%，前3季EPS19.9元，今年估29元，2026年上看50元，本益比25倍，由於群聯股價不斷創歷史高，與其毛利率相當的宜鼎股價就顯得低估。目前均線多頭排列，MACD在零軸以上，可沿著月線做波段布局。

