◎黃清照 CSIA

我判斷台股將介於28554~28233~27818~27373進行大箱型震盪，漲到此漲幅特大的DRAM、記憶體模組、NAND FLASH相關股：南亞科、華邦、旺宏、威剛、群聯、宇瞻、創見，只剩個股表現，其他適合當沖。六大高估股：矽光子、重電、BBU、軟體股、機器人、軍工股及其他類股每天可能由一類股反彈維繫人氣。AI高估的旺矽、穎威、精測、健策、高力開始回檔，達電、川湖、致茂、京元電、日月光當沖，主要由低估AI：貿聯、奇鋐、台光電、台燿、勤誠、健準、光寶、金像電、健鼎、智邦、神達、緯創、鴻海、緯穎、良維、聯茂、矽格、欣銓及被動元件的國巨、立隆、興勤、佳邦、信昌電、凱美、華新科、日電貿及業績股的富鼎、欣興、辛耘、亞光…等做輪漲，但宜注意漲多也須等適當修正，而已適當修正可逢低布局。

雙率連六季上升的AI飆股：健鼎

健鼎毛利率自113/Q1的21.97→23.05→23.43→24.27→24.97→26.21→26.76呈六季成長，2023及2024年EPS 11.93、15.95，到2024年Q1、前三季EPS 5.62、14.75，估全年EPS可達20元，業績之所以這麼好，是受惠伺服器、記憶體模組版及車用板出貨穩定成長，帶動毛利結構優化。AI基礎設施需求將大幅推高全球CSP的資本支出，整體記憶體產業將面臨結構性缺貨，不管DDR3/4/5等DRAM價格預計明年逐季上漲，健鼎作為全球第一大記憶體模組板(約占50%)領導者，為直接最大受益者，且健鼎的產品組合已成功轉型為網通伺服器專用，並能應用規模效益對抗原物料價格上漲，其中車轉雲，貿聯與定穎皆為成功案例，健鼎產品組合已轉由網通伺服器為主，成功由車用板廠往伺服器版靠攏，健鼎將是貿聯的翻版潛力股，且折舊費用已明顯下降，另車用由傳統油車轉為電動車需求大幅增加3~4倍，估今年EPS 20元，明年EPS 25元，以11/11收315換算本益比只有15.8倍，且圖中KD已經修正到低檔，建議積極布局。

