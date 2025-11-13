福懋科（8131）—AI與記憶體雙主軸啟動高成長

張文赫

隨著AI運算與高階記憶體需求急速擴張，半導體封測產業正進入新一輪結構性成長。身為台塑集團旗下重要的IC封裝與測試廠，福懋科（8131） 憑藉深厚的技術基礎與穩定的客戶結構，正逐步轉型為集團中最具AI與高效運算題材潛力的成長股。

半導體封測主力，穩定出貨南亞科體系

福懋科主要從事 DRAM封裝與測試服務，並同時提供晶圓測試、IC測試及模組加工等完整後段製程。其最大優勢在於客戶結構穩健，主要客戶包括 南亞科、威剛與晶豪科，其中南亞科為集團核心夥伴，貢獻營收約五成。這樣的垂直整合供應鏈，不僅使福懋科訂單穩定，也讓公司能直接受惠於記憶體市場週期回升與AI運算需求推升下的封測需求擴張。隨著DDR5記憶體滲透率提升、AI伺服器用DRAM容量大幅增加，福懋科的封測產能利用率正逐季提升，2025年營收與獲利可望雙雙成長。

轉型高階製程，搶進AI與HPC應用領域

面對AI時代的高速運算需求，福懋科積極導入 3D TSV（矽穿孔堆疊技術），強化在高頻寬記憶體與先進封裝市場的競爭力。TSV封裝技術可實現多晶片垂直堆疊，提升資料傳輸速度與能源效率，是AI晶片與HPC（高效運算）不可或缺的封裝方案。此外，公司同步布局 新一代DDR5與HBM（高頻寬記憶體）模組測試平台，以支撐未來AI伺服器與邊緣運算應用需求。這項技術升級將讓福懋科的產品結構明顯優化，毛利率有望由傳統記憶體封測的15%區間提升至20%以上，進入高附加價值階段。

集團轉型助攻，台塑系資源挹注強化競爭優勢

作為 台塑集團旗下的半導體旗艦之一，福懋科在資源、客戶與技術面均具備明顯優勢。近年台塑集團積極轉型布局高科技領域，從化工材料、半導體、AI電子應用到電動車供應鏈，逐步打造跨產業生態系。福懋科因此可共享集團資源，包括材料供應、設備採購與全球客戶網絡，形成上下游一體化效應。隨著AI伺服器、資料中心與高階記憶體市場快速成長，台塑集團整體資源導入將為福懋科創造長線支撐，提升其在AI封測領域的戰略地位。中長期在「AI＋記憶體」雙主軸帶動下，福懋科具備高成長潛力股。

