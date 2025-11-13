受惠記憶體漲價的通路股─至上

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國政府關門，開始影響當地經濟，加上市場對AI泡沫疑慮日深，美股上週氣氛籠罩在科技股估值過高，科技股開始出現回檔修正。AI指標Palantir與Nvidia受到大賣空主角貝瑞放空領跌，那指單週下跌3%創下解放日以來最糟表現，Nvidia單週重挫7%也是近一年以來最大跌幅。外資認為AI企業之間的互相投資現象就是隱憂，像是Nvidia與客戶CoreWeave簽下63億美元合約，同時持有7%股權，OpenAI則與Oracle與AMD展開合作，甚至委託高通打造自家AI晶片，市場擔憂AI賽局正走向過度槓桿與資金空轉的情況。

全球記憶體產業正經歷一場由AI驅動的歷史性轉折。美光科技Q4財報毛利率達45.7%、9/12日起暫停報價一週,引爆台灣記憶體族群狂飆行情。DRAM大廠南亞科(2408)十月營收創50個月新高、年增262%，Q3更終結連11季虧損，華邦電(2344)成功轉虧為盈，股價創近24年新高。模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、創見(2451)也受惠價差擴大，前十月營收紛創新高。

半導體通路商至上(8112)近期受惠於記憶體市場報價持續上揚，終端客戶拉貨回溫，營運動能有所回升。雖然10 月營收 176.64 億，較上月衰退10.8%，但年增10.2%，累計今年前10月營收1738.59億，較去年衰退14.1%，整體規模仍低於去年同期，但若代理的記憶體產品報價續揚，將有助公司營收結構改善。

今年上半年營收有43%來自DRAM業務貢獻，另外24%是NAND Flash業務貢獻，其中約有四成多是應用於手機，約三成應用於伺服器，當中約有八成是AI伺服器，另外二成左右為一般伺服器。儘管整體仍受限於客戶去化庫存及代理線供貨緊俏影響，輔以代理原廠的HBM產品出貨量有限下，使前三季營運承壓，不過隨著DRAM與NAND Flash市況轉強，終端需求有回升跡象，為後續業績回溫奠定基礎，投資朋友不妨留意。

