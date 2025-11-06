迎接漲價效益！被動元件衝鋒

◎錢冠州 CSIA/CFTA

注意GB300帶來的漲價題材行情

散熱股燒滾滾，大摩在本週喊奇鋐(3017)及富世達(6805)的目標價都上調至1800，而我在10/30出刊的第1669期萬寶週刊就領先提出散熱相關股的奇鋐(3017)及富世達(6805)基本面會友明顯向上突破的機會，因為在接下來GB300伺服器，散熱全面以液冷散熱為唯一的解決方案，預估在2026年四大雲端業者繼續大舉投入建置AI資料中心的趨勢下，AI伺服器無論在量及升級的角度來看都是大幅成長的年度，所以散熱題材為重點的基本面主流，另外，明年AI的大幅成長也將帶動電子相關零組件的需求大幅提升，其中指標的就是被動元件相關產業，鉭質電容已經拉開報價上漲的序幕。

AI 伺服器對被動元件需求的質變與量變

AI 伺服器與傳統伺服器或消費性電子產品相比，對被動元件的需求是呈數倍甚至數十倍的跳躍式增長，其中需求用量呈現爆炸式增長，一台傳統伺服器平均約使用 2,000 顆 MLCC (多層陶瓷電容器)，但一台AI 伺服器由於需要支援多顆高功耗的 GPU，其 MLCC 用量可飆升至 2 萬顆以上，甚至有高階機櫃（如 NVL72 型號）的用量高達 44 萬顆以上，是傳統伺服器的20倍以上，另外，AI伺服器的高功耗也提升被動元件需求，隨著AI晶片（如GPU）的熱設計功耗（TDP）不斷提高（例如從1,400W升至2,300W），其對電源管理的需求更為嚴苛，進一步推升了高階電感和電容的需求量，需求面明顯上升也促使被動元件國內外指標股股價開始從低檔向上發動，另外，庫存回補也是報價上漲的關鍵，經過前兩年消費性電子需求疲弱導致的庫存去化，目前被動元件庫存水位已回到健康區間。在高階 AI 和車用需求的帶動下，電感、高階 MLCC 等產品已傳出交期延長或漲價的消息，而這也反映在股價的表現上，重點指標股來說，日本村田製作所(6981.JP)十月以來股價持續大漲，台股的國巨*(2327)在今年度股價分割後也呈現繼續向上的行情走勢，華新科(2492)公告第三季獲利2.18元，明顯觸底向上，而股價也呈現長線低基期開始向上，台灣主要被動元件大廠積極轉型並佈局高階應用，成為AI趨勢的主要受惠者，操作重點還是觀察台被動元件基期仍低，若未來持續走出產業向上循環，大波段行情就相當可以期待。

