快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

Q3獲利季成長72倍的黑馬：欣興

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

欣興董事長曾子章表示，預估幾年後，AI伺服器帶來的產值超過智慧型手機，也帶動載板、HDI等強勁成長，看好AI將帶動PCB旺10年。隨著AI人工智慧硬體提升，PCB用量增加大約50~60倍，造成玻纖布、CCL上游材料供不應求，配合CoWoS封裝製程，載板面積也放大10倍以上，材料與層數也因此升級。受惠AI需求強勁，ABF載板用量與價格展望轉趨正向，BT載板則可望間接受惠於T-glass玻纖布短缺與記憶體需求回升，ABF及BT載板於2026年前價格每季有望上揚5~10%，載板三雄欣興(3037)、南電 (8046) 、景碩 (3189)成為近期市場關注焦點。

外資調高欣興目標價，法人買盤回籠

受惠AI伺服器、800G交換器與AI PC等應用需求帶動下，ABF載板產業結束調整期，2025年供需結構將現黃金交叉，高盛估2026 年供需缺口將達9%，研判沉寂已久的載板三雄不容小覷。其中欣興(3037)為全球最大IC載板供應商，及全球第二大 PCB 供應商，主要產品包括：IC 載板(ABF、BT)、高密度連結板(HDI)、多層板(HLC)等，主要客戶包括：Intel、AMD、Apple、Nvidia 等。Q2的產品組合中，以IC載板佔比58%最高，其次為HDI &RFPCB的27%。此外，台積電與日光投控合組3D IC先進封裝聯盟共37家公司，其中載板廠商中唯一入列的就是欣興(3037)。而且近期外資也喊買ABF指標股，在欣興部分，里昂、大和資本、花旗環球證券分別給予目標價200元、195元與220元，吸引法人買盤回籠。

欣興2026年EPS上看9元，呈現倍增

ABF載板與HDI板需求仍持續升溫，欣興三大產品產能利用率將進一步提升，第3季營收339.94億元，稅後淨利21.94億，年增1.2倍、季增72倍，突顯產業回溫與營運轉佳趨勢，單季EPS1.44元，累計前3季獲利31.39億，EPS2.06元

，2025年EPS上看4元，為ABF載板三雄中獲利居冠者。展望2026年在漲價與需求提升下，預估EPS挑戰9元，較今年倍增，股價有被低估之嫌。股價已站上所有均線，而且自六月以來季線均守穩，顯示屬於中長期多頭架構，配合MACD在零軸以上，日KD與周KD持續交叉向上，股價有機會持須展開多頭行情，月線不破可逢低布局。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1670期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

迎接漲價效益！被動元件衝鋒

散熱股燒滾滾，大摩在本週喊奇鋐(3017)及富世達(6805)的目標價都上調至1800

Q3獲利季成長72倍的黑馬：欣興

欣興董事長曾子章表示，預估幾年後，AI伺服器帶來的產值超過智慧型手機，也帶動載板、HDI等強勁成長，看好AI將帶動PCB旺10年。

雙利多的封測大飆股

到11/4台股高點漲到28554，出現激烈的震盪收28116，承如上一期告知漲到28400指數不在低檔，且KD到達高檔又二度熊背離，所以指數做短中線的回檔且11/4日韓也出現較大的波動

台積轉單＋3D感測雙引擎啟動：精材

精材(3374)近來股價走勢轉強，10/27~11/3外資回補2886張、題材加溫，背後關鍵在於台積電轉單效應與3D感測需求復甦。

進入漲價週期的ABF龍頭─南電

美國非農就業報告表定11/7公布，但由於政府停擺期間多項統計發布延宕，投資人對經濟與勞動市場的實際狀況無法得知，自美國政府於10月1日關門以來，多項經濟數據發布陷入停擺，投資人因此難以掌握經濟與就業狀況，也無從研判聯準會未來的利率政策走向。

GB300散熱新黑馬！富世達(6805)

Nvidia最新GB300伺服器平台於九月開始量產，並於第四季開始放量，預估第四季將有3000櫃的產出，但這一波出貨動能隨著AI資料中心對於高階伺服器的需求而持續暢旺，預估此波產品週期將持續延續到2026年上半年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。