◎黃清照 CSIA

到11/4台股高點漲到28554，出現激烈的震盪收28116，承如上一期告知漲到28400指數不在低檔，且KD到達高檔又二度熊背離，所以指數做短中線的回檔且11/4日韓也出現較大的波動，韓股跌100點收4121，日股跌914點收51497，日韓也一樣要做回檔，但台股中70%股票做回檔壓抑指數、30%股票上漲撐住指數，但壓力大於支撐，指數會回檔，但選股不選市，美國四大雲端都大量裁員，尤其近來亞馬遜裁1.4萬人，主因AI的效能大幅題升，不需要那麼多人力，AI成為最大主流，但輝達、博通、亞馬遜、DELL、谷哥強勢，而甲骨文、META、微軟做拉回，之後可能形成交替呈現輪漲走勢。台股AI伺服器有高本益比也有低本益比，低本益比主要在台燿、智邦、金像電、建鼎、聯茂、光寶科、緯創、鴻海、勤誠、神達、建準、矽格、欣銓、力成…，這一些逢低可布局，但達電、廣達、台積電箱型來回差價，另被動元件受益鉭質二度調高售價、及電感未來也將調漲，兼以近來的太陽誘電、村田、三星電機…等股價大飆，國巨、禾伸堂、興勤、立隆、立敦、佳邦也因本益比超低逢低也可多加注意。

記憶封測漲價+FOPLP大擴產潛力股：力成

力成Q3的營收199.683較Q2的180.6億、季增10.6%，但Q3的毛利、營利32.15、20.52億，較Q2的28.75、18.36億季增12.23%、11.76%，優於預期，主要是毛利率、營率上增所致，近來受益DDR4、DDR5等晶片狂升，後段封測廠也受益醞釀漲價，漲幅上看2位數，力成大受益，另力成正從傳統記憶體封測轉型為「AI高階封測+測試」雙主軸發展的供應商，公司2025年資本支出由年初預估的150億提升到190億，2026年將大幅擴增到400億，其中高達10億美金投入面板級扇出(FO-PLP)產線。公司表示FO-PLP月產能約6~7千片，客戶使用範圍包刮GPU、HPU、也有用於AI的CPU、目前產能已被客戶預訂，明年將大力擴產，2027年將大爆發，且估今年Q4營收個位數成長，毛利率、營利率雙增，今年EPS 7.3元，股價11/4收173.5，換算本益比約25.8倍，逢回建議布局。

萬寶週刊

迎接漲價效益！被動元件衝鋒

散熱股燒滾滾，大摩在本週喊奇鋐(3017)及富世達(6805)的目標價都上調至1800

Q3獲利季成長72倍的黑馬：欣興

欣興董事長曾子章表示，預估幾年後，AI伺服器帶來的產值超過智慧型手機，也帶動載板、HDI等強勁成長，看好AI將帶動PCB旺10年。

台積轉單＋3D感測雙引擎啟動：精材

精材(3374)近來股價走勢轉強，10/27~11/3外資回補2886張、題材加溫，背後關鍵在於台積電轉單效應與3D感測需求復甦。

進入漲價週期的ABF龍頭─南電

美國非農就業報告表定11/7公布，但由於政府停擺期間多項統計發布延宕，投資人對經濟與勞動市場的實際狀況無法得知，自美國政府於10月1日關門以來，多項經濟數據發布陷入停擺，投資人因此難以掌握經濟與就業狀況，也無從研判聯準會未來的利率政策走向。

GB300散熱新黑馬！富世達(6805)

Nvidia最新GB300伺服器平台於九月開始量產，並於第四季開始放量，預估第四季將有3000櫃的產出，但這一波出貨動能隨著AI資料中心對於高階伺服器的需求而持續暢旺，預估此波產品週期將持續延續到2026年上半年

