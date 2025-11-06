◎黃清照 CSIA

到11/4台股高點漲到28554，出現激烈的震盪收28116，承如上一期告知漲到28400指數不在低檔，且KD到達高檔又二度熊背離，所以指數做短中線的回檔且11/4日韓也出現較大的波動，韓股跌100點收4121，日股跌914點收51497，日韓也一樣要做回檔，但台股中70%股票做回檔壓抑指數、30%股票上漲撐住指數，但壓力大於支撐，指數會回檔，但選股不選市，美國四大雲端都大量裁員，尤其近來亞馬遜裁1.4萬人，主因AI的效能大幅題升，不需要那麼多人力，AI成為最大主流，但輝達、博通、亞馬遜、DELL、谷哥強勢，而甲骨文、META、微軟做拉回，之後可能形成交替呈現輪漲走勢。台股AI伺服器有高本益比也有低本益比，低本益比主要在台燿、智邦、金像電、建鼎、聯茂、光寶科、緯創、鴻海、勤誠、神達、建準、矽格、欣銓、力成…，這一些逢低可布局，但達電、廣達、台積電箱型來回差價，另被動元件受益鉭質二度調高售價、及電感未來也將調漲，兼以近來的太陽誘電、村田、三星電機…等股價大飆，國巨、禾伸堂、興勤、立隆、立敦、佳邦也因本益比超低逢低也可多加注意。

記憶封測漲價+FOPLP大擴產潛力股：力成

力成Q3的營收199.683較Q2的180.6億、季增10.6%，但Q3的毛利、營利32.15、20.52億，較Q2的28.75、18.36億季增12.23%、11.76%，優於預期，主要是毛利率、營率上增所致，近來受益DDR4、DDR5等晶片狂升，後段封測廠也受益醞釀漲價，漲幅上看2位數，力成大受益，另力成正從傳統記憶體封測轉型為「AI高階封測+測試」雙主軸發展的供應商，公司2025年資本支出由年初預估的150億提升到190億，2026年將大幅擴增到400億，其中高達10億美金投入面板級扇出(FO-PLP)產線。公司表示FO-PLP月產能約6~7千片，客戶使用範圍包刮GPU、HPU、也有用於AI的CPU、目前產能已被客戶預訂，明年將大力擴產，2027年將大爆發，且估今年Q4營收個位數成長，毛利率、營利率雙增，今年EPS 7.3元，股價11/4收173.5，換算本益比約25.8倍，逢回建議布局。

