快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

台積轉單＋3D感測雙引擎啟動：精材

聯合新聞網／ 萬寶週刊

新廠投產、測試業務擴張營運爆發年

精材(3374)近來股價走勢轉強，10/27~11/3外資回補2886張、題材加溫，背後關鍵在於台積電轉單效應與3D感測需求復甦。身為台積電的轉投資公司，精材長期深耕晶圓測試與封裝後測領域，在AI與高階感測需求推升下，正進入一個全新的成長周期。

台積電轉單效應發酵，營運穩健向上

台積電先進製程持續滿載，部分成熟製程的測試與封裝訂單，順勢轉移至旗下轉投資的精材，讓公司營收穩定成長。這項轉單效應，等同讓精材綁上了台積電的「高品質供應鏈光環」，成為測試產業中最具穩定性的成長標的。

最新營收顯示，精材9月營收創下近14個月新高、年增超過10%，不僅反映蘋果新機拉貨潮的效益，也顯示在地緣政治下，客戶加速供應鏈在地化的趨勢正為公司帶來實質訂單動能。

新廠建置加速，2025年將是營運關鍵拐點

精材新廠正如火如荼建置中，預計於2025年農曆年後投產。這座新廠不僅導入最新測試設備，並將新增封裝後測試(FT)產線，正式完成從「晶圓測試(CP)」到「全測試服務」的垂直整合。屆時，測試產能可望大幅提升，尤其鎖定高階影像感測器(CIS)與AI應用晶片的測試需求。市場預期，該廠下半年貢獻營收後，精材將迎來顯著的規模成長與毛利率改善，成為明年最值得關注的轉折年。

3D感測需求復甦，帶動市場信心回升

受惠於3D感測元件需求回升與蘋果新品拉貨效應，精材在高階封測領域明顯受惠。3D感測技術廣泛應用於手機臉部辨識、AR/VR與車用影像辨識，需求正隨AI邊緣運算快速擴張。市場認為，精材是3D封裝堆疊技術的關鍵受益者，在高良率與高精密度測試能力的加持下，逐步擴大與台積電、蘋果及其他感測晶片客戶的合作深度。

折舊壓力短期干擾，長線成長無虞

雖然新廠建置將帶來短期折舊與開辦費用的壓力，影響2025年上半年獲利表現，但這屬於「短痛長多」的結構。法人預估2025年全年EPS可達6.14元，並給出目標價180元。精材正在完成從單一測試代工廠 → AI與3D感測整合供應商的轉型。若新測試業務量產順利，毛利率回升空間仍大。有機會價值重估股價上看180元以上並非難事。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1670期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

迎接漲價效益！被動元件衝鋒

散熱股燒滾滾，大摩在本週喊奇鋐(3017)及富世達(6805)的目標價都上調至1800

Q3獲利季成長72倍的黑馬：欣興

欣興董事長曾子章表示，預估幾年後，AI伺服器帶來的產值超過智慧型手機，也帶動載板、HDI等強勁成長，看好AI將帶動PCB旺10年。

雙利多的封測大飆股

到11/4台股高點漲到28554，出現激烈的震盪收28116，承如上一期告知漲到28400指數不在低檔，且KD到達高檔又二度熊背離，所以指數做短中線的回檔且11/4日韓也出現較大的波動

台積轉單＋3D感測雙引擎啟動：精材

精材(3374)近來股價走勢轉強，10/27~11/3外資回補2886張、題材加溫，背後關鍵在於台積電轉單效應與3D感測需求復甦。

進入漲價週期的ABF龍頭─南電

美國非農就業報告表定11/7公布，但由於政府停擺期間多項統計發布延宕，投資人對經濟與勞動市場的實際狀況無法得知，自美國政府於10月1日關門以來，多項經濟數據發布陷入停擺，投資人因此難以掌握經濟與就業狀況，也無從研判聯準會未來的利率政策走向。

GB300散熱新黑馬！富世達(6805)

Nvidia最新GB300伺服器平台於九月開始量產，並於第四季開始放量，預估第四季將有3000櫃的產出，但這一波出貨動能隨著AI資料中心對於高階伺服器的需求而持續暢旺，預估此波產品週期將持續延續到2026年上半年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。