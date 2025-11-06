進入漲價週期的ABF龍頭─南電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國非農就業報告表定11/7公布，但由於政府停擺期間多項統計發布延宕，投資人對經濟與勞動市場的實際狀況無法得知，自美國政府於10月1日關門以來，多項經濟數據發布陷入停擺，投資人因此難以掌握經濟與就業狀況，也無從研判聯準會未來的利率政策走向。在官方數據缺席的情況下，市場目光轉向企業端，財報中的財務預測與營運展望成為評估景氣的重要依據。

上周美國聯準會決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產負債表，但主席鮑爾意外放鷹，警告由於美國政府關門使經濟展望模糊不清，因此今年內進一步降息並非定論。而川普在韓國與習近平會談之後終於高調宣稱達成協議了！這場重啟的美中協議涵蓋稀土、黃豆、芬太尼與港口費用，美方將芬太尼相關懲罰性關稅從57%降至47%，而中方同意暫停一年稀土出口管制，更承諾未來三年將於每年購買2500萬噸美國黃豆，這也讓市場稍微鬆了一口氣。

而本週推薦的南電(8046)近期由於PCB上游關鍵材料T-Glass玻纖布供不應求，帶動成本上揚，南電BT載板價格已在7~8月陸續調漲，外資更預估Q4 BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應缺口，載板交期拉長，部分新專案報價更大漲30%以上，且漲價循環從今年Q4到明年Q4預估價格有望每季調漲5~10%，大幅改善IC載板廠商獲利表現

並且南電也是台塑集團旗下高階印刷電路板及IC載板製造廠，近期季底集團作帳態勢明確，包含南亞科(2408)、南亞(1303)、台勝科(3532)也都接連大漲，南電受惠AI、5G、800G等新興應用，9月營收35.39億，雖較8月下滑7.04%，不過較去年同期成長19.22%；第三季營收109.67億，季增14.45%、年增19.32%；累計今年前9月營收290.08億，年增18.82%。ABF與BT載板需求持續增溫，南電明年有機會在更多高階AI伺服器專案中扮演關鍵角色，加上T-Glass新產能陸續釋出，投資朋友不妨留意。

