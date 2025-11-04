GB300散熱新黑馬！富世達(6805)

◎錢冠州 CSIA/CFTA

GB300第四季放量! 成長延續到2026上半年

Nvidia最新GB300伺服器平台於九月開始量產，並於第四季開始放量，預估第四季將有3000櫃的產出，但這一波出貨動能隨著AI資料中心對於高階伺服器的需求而持續暢旺，預估此波產品週期將持續延續到2026年上半年，對臺灣供應鏈（如散熱、液冷模組、記憶體封裝等）來說，GB300 出貨量加速意味著 散熱/液冷系統需求進一步提升，而其中水冷轉接頭的出貨量增加，就帶動了富世達(6805)的營收動能節節攀高，根據供應鏈調查，Nvidia已經出貨並用於GB300 Switch Tray上，另外，雲端業者自行研發AI晶片的ASIC伺服器也大量運用水冷轉接頭，這都將使富世達(6805)營運大幅向上，富世達(6805)的水冷轉接頭將會是2026年最大的成長動能，預估GB300的出貨量將優於預期，加上ASIC伺服器的水冷轉接頭用量也高於預估，所以富世達(6805)在2026年將來到明確的高成長期階段，另外，水冷趨勢明確，相關股如奇鋐(3017)及雙鴻(3324)等基本面也持續向上，在我的Line: @marbo178中，我也將持續追蹤現在起至2026年甚至更廣的AI資料中心所衍生的相關關鍵零組件需求訊息，歡迎各位投資朋友加入參考。

AI需求持續強勁，2026年美系雲端業者資本支出年增25%

Nvidia GTC大會將繼續帶動2026年AI基本面預估向上，而台灣AI供應鏈將明顯嶄露頭角，電子關鍵零組件受惠於AI伺服器需求而明顯向上，散熱為GB300伺服器的重點，今年第二季開始隨GB200的量產，水冷散熱全面取代氣冷，指標股如奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等股價表現持續向上，而散熱新兵富世達(6805)挾其水冷轉接頭在GB200伺服器開始擴大應用，GB300到明年下半年的Rubin系統用量則會更大，快接頭助攻，富世達邁入黃金成長期，隨著GB300平台導入，富世達在Compute tray供應份額有望提升，而其他關鍵零組件也不看淡，預估2026年GB300伺服器產量持續放大，關鍵零組件包含銅箔基板、PCB、記憶體及被動元件等也都呈現需求拉稱的狀況，南亞科(2408)在伺服器對記憶體需求大幅提升，國際大廠紛紛將產能轉移到HBM及DDR5記憶體，DDR4供應減縮之下使報價維持在高檔，這給了國內記憶體廠如南亞科(2408)及華邦電(2344)等基本面向上利多，股價也在法人買盤延續之下向上，但是短線波段漲幅也高，不追高但可以等待拉回支撐再找買點，同為AI資料中心相關受惠股，我也持續在我的Line: @marbo178幫大家追蹤，歡迎大家加入錢冠州老師好友。

