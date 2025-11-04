M系列材料獲認證的飆股

◎黃清照 CSIA

上週國際股市傳出美中貿易談判有好消息，使日、韓、美股市都大漲皆大幅創新高，台股也大幅創新高到28196、到10/28收27949，但選股不選市，因台股中低估股非常多，如美國的AI：谷歌、META、亞馬遜、博通、甲骨文、輝達、微軟、DELL及蘋果、特斯拉形成良性的輪漲，且國際股市的DRAM：美光、海力士都出現大漲幅帶動台灣的南亞科、華邦、旺宏、力積、威剛、群聯的更大漲幅，但DRAM相關股漲到此漲幅確實相當大，如南亞科自24.7漲到131.5，已大漲432%，遠大於做DRAM及HBM的美光自61.5漲到220.98、漲幅259%為大，DRAM漲到此投資人喜歡做當沖，然美股的AI伺服器輪漲會帶動台股低估AI伺服器大漲，如貿聯、台光電、奇紘、勤誠、良維、光寶科、健鼎、台燿、聯茂、建準、智邦、金像電、廣達、緯創、鴻海、矽格、欣銓及被動元件的國巨、華新科、立隆、日電貿、興勤、禾伸堂、佳邦…及富鼎、日月光、力成的輪漲，另達電、致茂、川湖、旺矽…可作當沖。

COWOP及M系列材料獲認證潛力股：聯茂

聯茂Q2營收88.77億較Q1的75.8億季增17.1%，但Q2的毛利、營利分別為13.84億、7.8億較Q1的10.8億、5.2億分別季增28.1%、50%超出預期，主要是毛利率、營利率大幅提升所致。7~8月營收各為24.12億、25.48億低潮後，9月已經跳升到27.637億。聯茂為台三大CCL廠商之一，近來公司自揭：CoWoP，現已和主要美系AI大廠測試認證中，M7也通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證，在交換器端M9等級的IT-999GSE系列材料也已送樣至各大終端及板廠客戶認證，且深耕AI已獲致成果，針對2026年即將推出新一代AI資料中心所需要的M9等級Low CTE(低熱膨脹)，超低耗損基板材料已通過美系AIGPU大廠及數家PCB板廠認證。另公司也專注於提供用於電動車的無鹵和高速材料，對公司的業績有相當大的助益，今年EPS 4.6明年EPS可跳升到7元，10/28收112.5本益比只有24.5倍(以4.5計算)。

