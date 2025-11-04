勤誠（8210）AI伺服器機殼王者崛起！

快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫

十月最亮眼的機殼黑馬

在AI浪潮席捲全球的此刻，勤誠正由傳統伺服器機殼廠，轉型為具系統整合能力的「液冷伺服器機櫃供應商」關鍵供應鏈要角。憑藉其在高U數(帶動公司ASP提高) GPU 伺服器設計、複雜機構整合與液冷技術的領先優勢，勤誠成功卡位AI伺服器的核心供應鏈，成為市場價值重估的焦點。

從機殼代工到AI主戰場，轉型成功卡位輝達供應鏈

AI伺服器的爆發，帶動全球CSP（雲端服務供應商）與超大規模資料中心的設備升級潮。勤誠長期深耕伺服器機構件領域，具備整機結構整合與高密度散熱模組的設計能力，成為輝達（NVIDIA）AI伺服器OEM體系中的重要合作夥伴。

在標準型伺服器機殼市場中，NVIDIA自家OEM廠商對勤誠的採用率持續提升，使公司成功從過去的代工角色，邁向「AI伺服器硬體架構夥伴」的新定位。這項轉型，不僅提升產品附加價值，也讓勤誠在毛利率表現上明顯優於同業。

液冷技術領先布局，搶占下一波AI散熱商機

AI伺服器的高功耗、高密度運算需求，讓液冷散熱成為產業升級的必然趨勢。勤誠在此領域提前布局，結合金屬結構與熱管理技術，研發出可整合式液冷解決方案，已與多家CSP客戶進行商用化測試。

這不僅鞏固勤誠在AI機殼市場的技術領先地位，更讓其具備從硬體製造跨入系統整合的升級潛力。未來隨著液冷伺服器滲透率提升，勤誠有機會在AI供應鏈中扮演類似「散熱技術標準制定者」的角色，長線成長動能可期。

基本面亮眼：營收創高＋毛利率上修

根據最新財報資料，勤誠在第三季受惠於主要客戶AI伺服器專案出貨集中，9月營收創下單月歷史新高。第三季營收可望季增4%，毛利率上修至30.2%，每股盈餘（EPS）預估達8.16元，表現優於市場預期。在ASIC伺服器與通用伺服器需求雙引擎推動下，公司營運動能穩健。展望明年，高盛與元大皆預估勤誠全年EPS有望上看40元，意味著在AI伺服器滲透率持續提升的背景下，股價正朝20倍本益比以上的評價邁進。

