谷底翻身的矽晶圓龍頭─環球晶

◎王榮旭 CSIA/CFTA

本週迎來三個「重磅」議題，包括FOMC利率決策、五大科技龍頭財報，以及川普與習近平會談。上周五因9月CPI持續降溫、通膨壓力放緩，本週聯準會再降息幾乎是板上釘釘，美股指數再創新高，累計上週S&P500漲約1.9%，那指與道瓊各約2.2%，代表小型股的羅素2000也漲約2.5%，市場聚焦本週科技股財報，是否能在驅動新一波AI行情。

本週各大CSP廠財報將陸續，週三打頭陣的包括微軟、Alphabet、Meta，蘋果、亞馬遜緊接於週四登場，五大龍頭市值合計約15.1兆美元，占S&P500權重約26.5%。若再把NVIDIA與特斯拉納入，「七巨頭」合計比重逼近37%，任何一檔的財報數字及利多將左右多頭延續力道，在聯準會順利降息加上AI技術推陳出新，全球股市將進入更高波動與創新驅動的新階段，投資朋友須好好把握。

上週推薦的被動元件龍頭國巨*(2327)持續走高，主要受惠AI伺服器應用將推動MLCC(多層陶瓷電容）需求倍數成長，國巨*(2327)9月營收116.81億、月增8.57%，創單月營收新高，Q3營收330.87億、季增0.96%，也同樣寫下單季營收歷史新高。而本週新推薦的個股環球晶(6488)，做為全球前三大矽晶圓供應商，主力業務涵蓋半導體晶棒及晶圓研發製造，受惠AI、車用、5G等新興應用帶動產業需求。9月營收年增14.6%，創21個月新高，基本面逐漸轉佳。

環球晶的多頭行情三支箭，其一，記憶體循環觸底回升，今年Q3起 DRAM、NAND報價續彈，供給面已現緊俏跡象，公司記憶體營收占比三至四成，價格反轉將同步帶動出貨與合約價，營運回暖；其二，美國擴產進入放量期。環球晶為近年少數在美擴充 300mm 矽晶圓的供應商，德州、密蘇里新廠預計於 2025年下半年、2026 年上半年陸續投產，受惠在地化政策與先進製程拉貨，營收結構可望在上一層樓；其三，特用晶圓毛利提升、GaN產能利用率滿載，儘管SiC短期仍有價格壓力，但隨8吋產品於2026年導入、整體毛利率上看 30%，投資朋友不妨留意。

