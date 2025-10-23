東元(1504)！AI資料中心大黑馬

踏入 AI 資料中心擴張黃金期

在生成式 AI、大規模模型、雲端運算加速應用的背景下，資料中心進入一個新的成長階段，而調研機構如 McKinsey & Company 則指出：從 2025 年以後，全球資料中心基礎設施的資本支出預計累計至 2030 年將達數兆美元，這意味著，自 2026年起，隨著過去基礎配置的落地、電力／冷卻／網路基礎建設的跟進，資料中心擴張正從「前期準備」進入「加速建設」階段，因此，們可把 2026 年視為一個節點：資料中心建設與運營將在這一年以及之後的數年內，成為帶動整體產業鏈（包括電力、半導體、建設、雲端、冷卻系統等）向上攀升的重要引擎，而在這波AI資料中心引擎的驅動力下，哪些族群搭上了列車，就必定可以走出多頭的向上波段，其中，鴻海(2317)將會是領軍主流股之一!而與鴻海策略聯盟的東元(1504)，2025年7月30日，東元與鴻海以換股方式結盟，鴻海將持有東元約 10％ 股權；東元將持有鴻海約 0.519％ 股權，雙方合作目標在於鎖定全球 AI 資料中心（AIDC, Artificial Intelligence Data Center）市場，提供「模組化、標準化、一站式」的資料中心解決方案，東元負責機電設備、冷卻／散熱、電力基礎設施、能源服務等；鴻海則擅長伺服器、機柜、系統整合與全球供應鏈，這看起來互補且雙贏的合作，預估將帶來兩集團明顯基本面向上的效益，在我的Line: @marbo178中，我也將持續追蹤現在起至2026年甚至更廣的AI資料中心需求訊息，歡迎各位投資朋友加入參考。

東元(1504)在AI資料中心的趨勢上具備顯著優勢

東元在電機設備、機電工程、電力控制、冷卻系統等領域具備多年累積，AI資料中心的機房內設備（伺服器、冷卻系統、UPS）與機房外電力基礎設施是其切入的重點，對於資料中心建置而言，「電力＋冷卻＋機房配電／電機設備」是高門檻、穩定需求的部分，東元在這部分具備進入優勢，因此，我們可以說在AI基礎設施由單一的AI伺服器機櫃開始升級到大型AI資料中心時，包含鴻海(2317)及東元(1504)就具備相當的合作雙贏契機，股價面來說，東元(1504)自八月份起漲，外資及投信同步站在買方，而東元股價則延續月線保持偏多的走勢，操作來說，衝高不追價，但如果拉回在月線附近橫盤整理時! 就是不錯的進場契機，未來東元(1504)的股價趨勢及AI資料中心相關股票如鴻海(2317)等關鍵零組件股票，錢冠州老師也持續會在Line: @marbo178幫各位粉絲好友追蹤。

