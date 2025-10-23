本益比低於20倍半導體股：環球晶

◎賴建承CSIA

台積電第三季繳出亮眼成績單，稅後純益4523億，單季EPS達17.44元，創下歷史新高紀錄。第三季毛利率衝上59.5%，超乎市場預期。展望第四季美元營收介於322億至334億美元，並二度上修全年美元營收展望，預估全年成長幅度將達34%至36%。亮麗的成績單推升股價創下1500元的歷史天價，相關台積電大聯盟股也都雨露均霑。由於台積電的產能吃緊，也釋單後段封裝設廠，日月光投控(3711)與京元電(2449)股價也紛紛大漲，研判耗材、矽晶圓等業績可受惠。

環球晶9月營收創21個月高

荷蘭政府9/30凍結中國聞泰科技對旗下荷蘭子公司安世的控制權1年，而中國商務部10/4對安世中國公司和其分包商產品實施出口管制，由於荷蘭與中國針對安世半導體主導權的大戰越演越烈，全球功率半導體市場陷入嚴重供需失衡，且一台AI伺服器所需MOSFET數量是一般伺服器的3-5倍，預期二極體、MOSFET第4季估調漲5%~15%，進一步推升第三代半導體與矽晶圓之題材。由於GB300開始出貨，對高階製程需求強勁，矽晶圓的需求也不容小覷，環球晶(6488)、中美晶(5483)與台勝科(3532)將受惠。環球晶為全球前三大矽晶圓供應商，業務涵蓋半導體晶棒及晶圓研發製造，今年上半年獲利不如預期，EPS僅6.56元。但隨著AI、車用、5G等新興應用帶動產業需求，9月營收59.03億，月增33.3%、年增14.6%，創21個月新高，顯示業績已有明顯回升。

環球晶2026年EPS28元，均線多頭排列

環球晶日前在義大利諾瓦拉舉行12 吋半導體晶圓廠 FAB300 的開幕典禮，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的12吋矽晶圓廠之一，FAB300 是今年5/15在美國德州謝爾曼市旗艦新廠開幕後的新生力軍，突顯了環球晶圓在全球多元布局，及與各國政府、客戶建立策略合作夥伴關係。今年EPS預估可達17元，2026年EPS上看28元，本益比僅20倍，不算太高，且又有碳化矽題材。環球晶股價月線已連三紅，10月將拉出第四根紅K，配合均線多頭排列且站穩各條均線之上，日、週、月KD指標同步向上並出現黃金交叉，MACD在零軸以上，柱狀圖即將翻紅，外資一路呈現買超，技術面也突破1個月的平台整理，頸線520守穩，多頭格局可望持續，可分批逢地布局卡位。

