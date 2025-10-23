業績大成長的低價AI飆股

◎黃清照 CSIA

大盤到10/21高點漲到27963，漲到此KD出現二度熊背離，指數頂多呈震盪，但傾向指數要拉回，日股也漲到49945、當日收49316留629點上引線，南韓漲到3893收3823留70點上引線，同樣日韓KD出現熊背離，我認為這三個股市將回檔，但當中低本益比可以走強，然中、港KD指標在低檔交叉這兩個股市可走強，與美股中的AI形成輪漲。台股要拉回，但選股不選市，從基本面來看，9月外銷訂單達702.02億美元較上月增102億美元、月增17%，以去年同期增加164.3億美元、年增35.5%，主要是資通訊年增33.1%、電子產品年增45.9%達277.3億美金，大成長是受AI需求大增，致使HPC(高速運算)暴增，對稱的是AI伺服器，所以AI伺服器本益比最低的在良維、國巨、健鼎，這三檔務必鎖定，次低在勤誠、光寶、台燿、貿聯、奇鋐、台光電、智邦、金像電、緯創、廣達、神達、矽格、欣銓、台星科、鴻海…為逢低布局，另被動元件的立隆、佳邦、興勤、日電貿、禾伸堂、立敦及處在低基期的堤維西、東陽、胡連、耿鼎(此四檔大盤漲10000點，但這四檔完全沒漲)和MOSFET的尼克森、富鼎、大中等為優先布局。

接到ASIC的AI訂單大飆股：良維

良維Q1 EPS 2.56元、Q2營收26.13億較Q1的23.41億、季增11.6%，但毛利、營利各為8.11、5.37億，較Q1的6.89、4.395億、季增17.7%、22.19%大幅優於預期，主要原因就是接到ASIC訂單，致使毛利率及營利率高達31.1%、20.5%、分別較Q1季增1.5%、1.8%，而Q3的7~8月營收稍下滑為7.889、8.248億，主要是AI伺服器稍調整所致，可是到9月大幅增加為9.15億創新高。毛利率、營利率大幅增加，主要是從傳統消費性電子轉型到毛利較高的高功率電源線及AI伺服器等高階產品，良維的產品跟貿聯同樣是做大電流的，所以良維有人稱他為小貿聯，其產品已經成功打入AI伺服器，尤其切入亞馬遜、思科、DELL、騰訊…等，另也獲得蘋果的訂單，所以良維轉型到毛利率大增且大成長的AI伺服器，且今年EPS 8.5~9元，股價只有150元，本益比約只有17.3倍，良維拉回就積極布局，不用怕，這是一檔超級潛力股，我認為良維會超越金居EPS 4.2股價216.5元。

