鴻海（2317）衝上AI＋EV雙引擎！從代工王者到AI伺服器核心 股價進入價值重估期

張文赫

鴻海（2317）不再只是過去大家印象中的「代工組裝廠」，而是正站在AI供應鏈的最前線。隨著輝達（NVIDIA）AI伺服器需求爆發，鴻海扮演的角色從過去的代工夥伴，躍升為AI機櫃與GB200、Blackwell系列產品的主要組裝核心。這意味著，鴻海在AI產業鏈中地位不僅穩固，更具備長線爆發潛能。

AI伺服器爆發期，鴻海地位水漲船高

AI伺服器是目前科技產業最火熱的題材之一，而鴻海正是少數能同時跨足伺服器主機板、整機組裝與機櫃整合的大廠。近期市場傳出，輝達GB2000及下一代GB300伺服器已開始由鴻海量產出貨，相關營收貢獻可望自第四季起顯現。劉揚偉董事長日前更明確指出：「AI才正要起步。」這句話不僅是宣示，更是產業方向的揭示。隨著全球AI資料中心擴建潮方興未艾，鴻海將受惠於AI伺服器出貨放量與雲端設備升級浪潮，產業價值重新被市場評估。

電動車進入量產倒數，「AI＋EV」雙引擎啟動

除了AI伺服器業務，鴻海的電動車布局同樣逐漸開花結果。高盛預測，自2025年起，鴻海電動車業務營收將明顯放大，旗下MIH平台合作夥伴數量快速增加，成為台灣電動車供應鏈的重要推手。

基本面強勢支撐，外資重估價值

鴻海9月營收達到歷史新高，顯示AI與高階組裝業務動能強勁。外資對鴻海的態度也從觀望轉為積極，美系外資近期將目標價一口氣調升至400元，主因在於AI伺服器貢獻將顯著提升獲利預期。鴻海的AI與電動車雙題材皆具長線潛力，市場重新評價的過程才剛開始。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1668期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw