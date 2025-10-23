被動元件漲價循環的領頭羊─國巨

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國本週迎來第三週的政府關門，美股上週劇烈震盪後終究還是收出週線小漲，三大指數S&P500、那斯達克與道瓊三大指數雖然收高，但是波動明顯加劇，目前CPI延後至本週五公布，但其它如進口物價、零售銷售與初領失業金等經濟數據仍持續蓋牌，使得聯準會等同是「摸黑走路」，難以得知美國實際經濟走勢，而本週將迎來科技與消費巨頭接連登場，包括Tesla、Netflix、Intel與可口可樂等，將牽引10月下旬美股走勢。

川普也馬不停蹄繼續他的大砲性格，先是批評北京限制稀土出口、又怒斥中國暫停採購美國黃豆是經濟敵對行為，甚至揚言停止購買中國食用油，白宮同時拍板對進口中國的重型卡車課徵25%關稅，並對外國製巴士加徵10%，加深雙邊貿易緊張，但隨後又改口美中100%關稅不可持續，稀土概念股連兩週暴漲後回吐漲幅，美中關係從劍拔弩張的氣氛稍微緩和冷卻。

美國被動元件通路商Surge Components公告年營收大增29%，被動元件台廠也士氣大振，早在被動元件大廠日本村田年初即預告，AI伺服器應用將推動MLCC(多層陶瓷電容）需求倍數成長，國巨*(2327)9月營收116.81億、月增8.57%，創單月營收新高，Q3營收330.87億、季增0.96%，也同樣寫下單季營收歷史新高。

而國巨*(2327)收購日商芝浦電子將在本月20日截止，2016年鴻海(2317)斥資收購夏普66%股權，成功入主夏普而轟動一時，國巨收購芝浦電子被視為鴻海收購夏普之後最重量級的收購日企案，以國巨的收購價7,130日圓、預定最高收購股數計算，整體收購規模可望衝上新台幣228億，收購手筆僅次於基美(KEMET)，10/21國巨、芝浦也將在21日於日本召開國際聯合記者會，國巨董事長陳泰銘、芝浦電子株式會社社長葛西晃將共同出席，

近期銀價上周創下歷史新高，累計今年以來已飆漲逾八成，重創被動元件電感廠成本結構，銀漿占積層電感、磁珠(Bead)材料成本超過50％，撐了一年，各大廠低價庫存幾乎用罄之下，電感漲勢將掀蓋，有利被動元件迎來10年大行情，國巨*今年要賺10.8元，明年12元以上，股價仍有高點可期。

